Muchos de los ciudadanos que se han acercado al edificio del antiguo Hospital Provincial San Sebastián en Badajoz no habían vuelto a entrar desde que hace casi 20 años (en abril de 2002) sus funciones sanitarias se trasladaron al Perpetuo Socorro. Este diario no encontró a nadie disgustado con el resultado de la rehabilitación, sí a algunos sorprendidos porque los espacios son radicalmente distintos a cuando existían falsos techos, tabiques y puertas, y todos coinciden en que les alegra que el edificio tenga por fin uso.

«Lo que más me ha gustado es que se haya abierto», comentó Encarna Masot, que quería que este edificio «se abriese y se empezase a usar, porque aquí se ha invertido mucho dinero y no me gustaría que por no utilizarlo se deteriorase un lugar como éste, en pleno centro, emblemático, que ha servido tan bien históricamente a la ciudadanía». Encarna conoció este inmueble en «sus tres etapas: la primigenia, cuando se transformó y cuando se cerró, que me dio mucha pena, sobre todo lo que ha tardado en abrirse y menos mal que se ha abierto, porque no lo tenía yo muy claro, hasta que no lo he visto».

Su marido, Manuel Nieto, recordaba este lugar como un espacio «lúgubre», donde acudió cuando fallecieron algunos de sus familiares. Ambos se acordaban de las naves con las camas corridas y de las habitaciones ‘de distinguidos’, para uno o dos enfermos. Pero se cerró «y nadie se ponía de acuerdo en qué iba a ser de este edificio». Ambos piden ahora que se rehabilite por completo y se agilice el traslado del centro de salud Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas. «No me gustaría que ocurriese como el teatro López de Ayala, que está infrautilizado».

En cuanto supieron que se había inaugurado, se acercaron Pastora Muñoz y su marido, Arcadio Guerra, hijo del historiador, académico y archivero de la Diputación de Badajoz, que falleció en este hospital en 1987. Su hijo podría tener sentimientos encontrados al recorrerlo, pero «me gusta mucho que lo hayan puesto en servicio, que se le saque partido, porque daba pena un edificio histórico abandonado años y años». Sobre su contenido, «para mí, todo lo que sea hacer un uso lúdico y cultural de un edificio antiguo, me parece fenomenal», apuntó Pastora.

A Candi Núñez le gustó cómo ha quedado la rehabilitación de la planta baja. Su marido, Guillermo Zamoro, se operó de apendicitis en este hospital cuando tenía 8 años. «Don Augusto Vázquez, que tenía una foto subiendo la escalera». Estuvo en la sala de ‘distinguidos’, porque su padre no tenía Seguridad Social. Aún conserva la vaga imagen de la niña con la que compartió habitación, que había sufrido un atropello, en aquellos tiempos en los que apenas había tráfico.

También Elvira reclamó el centro de salud y la Escuela de Idiomas . Elvira, que visitó el Hospital con su nuera, recordaba que asistió a misa durante un tiempo «en el principal». «Me encantaban las escaleras y a mi hija pequeña». Muchos recuerdos de este lugar conserva su nuera, porque su abuelo trabajó como practicante y su padre acudía mucho a la capilla de San Rafael. «Me acuerdo perfectamente del patio, de los pozos, de las naves con camas, el tanatorio en la calle Zurbarán, del hospicio, donde me llamaba la atención un torno muy grande». Ayer regresó después de 20 años. «Me parece un edificio completamente distinto, ves la estructura del inmueble antiguo, me gusta, tiene mucha luz, claridad y vida y está bien que se le dé uso, que esté abierto». «Todo lo que sea darle uso, estoy a favor totalmente, porque un edificio tan grande muerto en el centro es una pena», añadió su suegra.

A ambas les gustó el contenido: que haya una sala de exposiciones, que se programen conciertos y una feria gastronómica, como la que se inauguró ayer.

La I Feria de Productos Locales de la provincia se celebra hasta hoy, con 16 expositores. Entre los puestos estaba la Abeja Obrera, procedente de Fuenlabrada de los Montes. Diana Babiano es la tercera generación de apicultores. Con su marca envasan miel y polen. Están en la feria «porque nos pareció muy interesante», más cuando supieron dónde se ubicaba. «Teníamos ganas de conocer este lugar, es muy bonito, me ha sorprendido y todo está muy cuidado, al detalle». En otro de los expositores presume de aceite Toribio Doblado, que ha participado en varios programas con la diputación. Les ofrecieron participar en esta actividad «y empezar a darle vida a este espacio tan bonito y no lo dudamos, porque está muy bien situado y puede ser a nivel gastronómico un centro importante para la ciudad». Todo es empezar.