La céntrica plaza de Cervantes de Badajoz, conocida como de San Andrés, acaba de reabrirse con su nuevo ajardinamiento a la vista, después de haber sido retirada la malla que protegía los trabajos, que comenzaron a finales de octubre. Sin embargo, el proyecto no está completo, según explicó ayer el concejal de Medio Ambiente, Jesús Coslado, quien puntualizó que se ha terminado el interior de la plaza, pero quedan por colocar en los acerados exteriores, pegados a los edificios, los 16 grandes maceteros de forma cónica con laureles, que prevé que lleguen mañana viernes y que se han retrasado por los problemas de suministro. Los maceteros están fabricados con un material de construcción que, según el concejal, «encaja» con el granito de la plataforma única de la plaza.

El ayuntamiento no ha decidido abrir San Andrés hasta ahora por varias razones que Coslado explicó. Por un lado, no querían hacerlo hasta que no se plantaran los árboles y han estado esperando a que entrasen en el letargo invernal, cuando están en paro vegetativo, pues si se hace antes de tiempo se corre el riesgo de que fracasen. Por otro lado, han aguardado a que transcurra un tiempo desde que se colocaron las plantas arbustivas, que se sembraron hace mes y medio, para que enraizasen y complicar de este modo que haya ciudadanos que las arranquen y se las lleven. El concejal apuntó que el resultado del nuevo ajardinamiento no se podrá contemplar en todo su esplendor hasta la primavera, cuando florezcan. Hay mirtos, lavándulas y agapanthus, entre otras.

De los árboles antiguos, solo se han conservado cuatro, «los que estaban bien» y se han plantado otros nuevos. En concreto, dos cipreses (como el que existe a la entrada de los jardines de la Galera) escoltando cada una de las entradas de la plaza y otros cinco árboles más sorteados entre los parterres, que según el concejal también son cercis, como los que se han conservado. En cuanto al porte de los nuevos árboles, Coslado señaló que son los más altos de los viveros, pues si se escogen mayores la raíz no se desarrolla correctamente en los maceteros.