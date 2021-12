¿El Carnaval de Badajoz es ya Fiesta de Interés Turístico Internacional? Según el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, sí. Pero el concejal de Turismo Jaime Mejías, no tiene conocimiento de que este reconocimiento sea oficial.

El origen de la discordia está en que hoy, 16 de diciembre, se cumplen exactamente 90 días desde que se presentó el expediente para la solicitud de la declaración del Interés Turístico Internacional y, transcurrido este plazo, si el ministerio no contesta, según establece la orden que regula las declaraciones de Interés Nacional e Internacional, se considera concedido por silencio administrativo. Ese es el razonamiento que hace Cabezas, que además asegura tener confirmación por una fuente del ministerio. Cabezas no ha dudado en expresar en las redes su entusiasmo por este logro. En su perfil, felicita a los pacenses: "Nuestro Carnaval ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional. Gracias a todos lo hemos conseguido". El mensaje ha sido compartido ampliamente y ha causado numerosas reacciones de felicitación.

Pero la alegría se ha desinflado en los cauces oficiales. El Ayuntamiento de Badajoz ha emitido poco después una nota de prensa en la que afirma que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha comunicado al consistorio la necesidad de que subsane en el expediente documentación en el plazo de 10 días sobre los impactos o repercusiones relevantes en medios de comunicación internacionales. "Desde la Concejalía de Turismo se está trabajando para aportar dicha documentación y seguir el camino para que el Carnaval de Badajoz sea declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional", concluye.

Según ha manifestado a este diario el concejal de Turismo, Jaime Mejías, que es quien ha llevado el expediente de declaración, el plazo de tres meses por el cual hubiesen entendido que se producía silencio administrativo se ha interrumpido cuando el lunes de esta semana la Secretaría de Estado de Turismo les ha pedido más documentación, que ayer miércoles por la tarde el concejal remitió. Esta documentación se refiere, como señala el comunicado del ayuntamiento, a que el expediente tenía que incluir al menos 10 referencias en medios de comunicación de otros países al Carnaval de Badajoz y el ayuntamiento ha tenido que justificar que son medios de ámbito nacional.

Mejías entiende que si Ricardo Cabezas afirma públicamente que la declaración ya existe, es porque, o bien tiene "información privilegiada" o ha entendido que se ha cumplido el plazo y por silencio administrativo el Carnaval lo ha conseguido. Pero como concejal de Turismo, insiste en que no ha recibido ninguna comunicación oficial "a día de hoy" y "mientras que no tengamos esta comunicación oficial no vamos a dar esta noticia a los pacenses porque creemos que debemos ser serios y respetuosos con el proceso". Mejías remarca además que la publicación del portavoz socialista no solo es "falsa" sino "irresponsable", porque "por lo menos podría haberse comunicado con nosotros y le habríamos informado al respecto".

Este diario ha hablado con Cabezas, que se encuentra ingresado en el hospital por covid, y mantiene lo afirmado en las redes. De todas formas, añade que el reconocimiento no será oficial hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).