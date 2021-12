La sala Vaquero Poblador, de la Diputación Provincial de Badajoz, con entrada por la calle Obispo, inauguró ayer la exposición ‘VIP, Visible Invisible People’, de Lidia Caldeira, que permanecerá en este espacio hasta el 29 de enero de 2022.

Con esta muestra y con su estilo hiperrealista, minucioso y directo, su autora invita a reflexionar y a mirar de otro modo a las personas que sufren las graves consecuencias de sus adicciones a las drogas. La exposición está compuesta por quince retratos y una escultura. Todas las obras en sus fichas llevan un código QR en el que se puede leer su vida y su historia, trabajos, cualidades y debilidades.

La directora del Área de Cultura y Deportes de la diputación, Emilia Parejo, destacó ayer durante la inauguración el valor artístico de Lidia Caldeira y el mensaje que quiere transmitir, «nos encontramos por la calle personas a las que miramos pero no vemos y no somos capaces de conectar con ellos». Parejo pidió que los visitantes que acudan a la exposición no sólo miren las obras, sino que también reflexione «porque cuando salgamos de aquí no podemos hacerlo de la misma forma con la que entramos».

Lidia Caldeira (Badajoz, septiembre de 1988), es amante del grafito y el carboncillo, herramientas con las que pretende superar en realismo a la misma fotografías.

De manera autodidacta, las obras de esta artista resaltan con una realidad directa, cruda, todos los matices que a veces la fotografía difumina con sus filtros y retoques estéticos. Se centra en todo aquello que el ojo humano ignora, ya sea con vehemencia o de forma involuntaria.