Con más de 3.000 entradas vendidas, tres días antes de su celebración, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura desautorizó este lunes la macrofiesta anunciada para mañana jueves, 16 de diciembre, en la plaza de toros de Badajoz. Los organizadores de Guadiana Fest, que así se denomina, presentaron el mismo lunes alegaciones, con un plan alternativo para poder organizar la fiesta con medidas de prevención más restrictivas y ayer estaban a la espera de que Sanidad les contestase, pero a la vista de que no recibieron respuesta, no pueden seguir adelante. Si es así, tendrán que decidir si aplazan la convocatoria con la posibilidad de devolver el dinero de la entrada a quienes no puedan adaptarse a la nueva fecha, o la suspenden definitivamente.

El aforo de la plaza de toros es de 14.000 personas. La fiesta consistía en 10 horas de música con djs, entre las 16.00 horas y las 4.00 de la madrugada. Se ha estado publicitando a través de las redes sociales, a 15 euros cada entrada. Los asistentes podían entrar con bebida o comprarla dentro aquellos que no quisiesen acudir cargados y se habilitaba todo el espacio, que es al aire libre, incluidas las gradas. El plan alternativo que los organizadores han presentado y que no ha recibido respuesta es limitar el aforo al 33% (4.000 persnas) y realizar test de antígenos a todos los asistentes. Según los organizadores, presentaron toda la documentación en la Junta de Extremadura el 26 de noviembre, incluido el plan de evacuación y el anticovid y hasta este lunes no han recibido la negativa de Salud Pública debido al incremento de los contagios en la ciudad. Los empresarios aducen que se lleva preparando desde hace 3 meses y no podían prever entonces cómo estaría la situación sanitaria.

Fue la concejala de Seguridad en el Ayuntamiento de Badajoz, María José Solana, la que alertó ayer de la celebración de esta fiesta, de la que habían tenido conocimiento por redes sociales y porque el 14 de noviembre el ayuntamiento recibió un escrito pidiendo la colaboración de la Policía Local. Solana aseguró que esta fiesta no se iba a desarrollar porque «ni es legal ni está autorizada» y los bomberos no tienen conocimiento. A este respecto, la organización alegó que el ayuntamiento no tiene que permitirla, sino que compete a la Junta de Extremadura, que los bomberos han estado con los arquitectos y que si no se celebra es por la incidencia del covid. «Hemos dado todos los pasos requeridos», defienden.

Por otro lado, la concejala informó de que cinco establecimientos han solicitado permiso para celebrar cotillones en Badajoz: Salones Murano, Hotel Río, Casino de Badajoz, Puerta Vaguadas y Complejo Alcántara. Los bares que ya cuentan con autorizaciones como café bar especial o café concierto pueden organicen fiestas la noche de fin de año en el horario establecido.