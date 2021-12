El grupo municipal socialista reclamó ayer que el Ayuntamiento de Badajoz actúe con «agilidad» para adecentar el entorno de la Casa de las Aguas, que ha tenido que ser vallada por seguridad ante los desprendimientos debido al deterioro por falta de mantenimiento y a que el equipo de gobierno «no sabe qué hacer con el patrimonio municipal».

Los socialistas lamentan los «continuos cambios de opinión» sobre el destino de estos 3.800 metros cuadrados y que el consistorio haya decidido «especular con estos terrenos y no destinarlos a vivienda protegida». En su opinión, la Casa de las Aguas ha sido un patrimonio municipal que el PP en el Ayuntamiento de Badajoz ha «ignorado desde que llegó al poder municipal». Estos edificios y naves de baja altura, «acusan el paso del tiempo» y la falta de mantenimiento, que provocan desprendimientos de la techumbre, el faldón de cubierta y un alero, por lo que ahora hay que vallarlo «para no poner en peligro la integridad de los viandantes». Los socialistas hablan también de la «vegetación que lo inunda todo» y de los incendios que ha sufrido este enclave, al que «cualquiera puede entrar pues la puerta principal no está candada».