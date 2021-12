No pudo ser por unanimidad. La Diputación de Badajoz aprobó ayer de manera provisional en un pleno extraordinario sus presupuestos para 2022, con la abstención del PP y el apoyo de Ciudadanos. Los populares ya se abstuvieron con los presupuestos de 2020. Las cuentas del próximo año ascienden a 258 millones de euros, 12,5 más que los anteriores y contemplan 70 en inversiones.

Según el portavoz del grupo del PP, Juan Antonio Barrios, no podían votar en contra porque les «gusta» el Plan Cohesiona, dotado con 15 millones (se convertirán en 21,9 con la cofinanciación de los ayuntamientos), el Plan de Crédito Local (12 millones), las inversiones en carreteras, el programa de lucha contra la despoblación y las políticas sociales, pero no comparten que en cultura y de deporte, la diputación sea «la muletilla» de la Junta o que se destinen 300.000 euros a la publicidad institucional para la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, pues ha habido más consultas que no han recibido esta inyección. Sobre todo Barrios basó su desacuerdo en la subida del 7% de las tasas de Promedio. La portavoz socialista, Virginia Borrallo, defendió que la unión de Don Benito y Villanueva es «un referente» en el ámbito nacional. El presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, por su parte, lamentó que se haga «politiqueo» y sostuvo que aunque subir las tasas es una medida impopular, es necesaria por la salud financiera de Promedio y además solo supondrá «una caña al mes».