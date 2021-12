Los niños del colegio de Cerro Gordo dejarán de pasar frío a partir de mañana. Víctor Sanz, presidente de la ampa de este centro, informa a este periódico de que el pasado viernes el inspector del gas dio el visto bueno a la edificación y que se prevé que mañana vayan los responsables de la caldera a instalar por fin la calefacción.

El Ayuntamiento de Badajoz, no obstante, no lo ha asegurado al 100%, por lo que no descarta retomar las protestas en caso de que esta semana no esté solucionado el problema, aunque confía en que sí lo esté.

Cabe recordar que los padres y madres de los alumnos anunciaron manifestaciones frente a la puerta del edificio consistorial si el día 10 de diciembre sus hijos seguían sin calefacción. Finalmente, tras comprobar que el ayuntamiento había contratado por fin el suministro de gas natural con la compañía Endesa, decidieron cancelarlas.