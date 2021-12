Las obras del comedor del colegio Juan Vázquez se retrasan un mes. Los trabajos deberían haber terminado a finales de noviembre, pero la empresa ha pedido una ampliación del plazo de ejecución debido a la falta mundial de diversos materiales de construcción, apuntan desde la Consejería de Educación, que asegura que estará listo en las próximas semanas. No especifican una fecha exacta de entrada en funcionamiento, aunque la directora del centro, Marisol Muñoz, espera que pueda empezar a ser utilizado a comienzos del segundo trimestre del curso actual, que se inicia el próximo mes de enero de 2022.

La máxima dirigente del Juan Vázquez había retrasado su jubilación de septiembre a diciembre con la ilusión de, por lo menos, ver finalizada la edificación. «Es una cosa pendiente que tengo, espero que me inviten a la inauguración», dice entre risas. Finalmente tendrá que dejar su puesto sin conseguirlo, aunque manifiesta que se va «tranquila»: «No me quería ir sin estas obras tan demandadas por las familias. Están empezadas, que es lo que queríamos, y terminar tienen que terminar. Después de todo lo que llevamos esperando, un poco más o un poco menos tampoco nos supone mucho».

Este es, de hecho, un servicio muy demandado que en el centro llevan doce años reclamando. La obra, que cuenta con un presupuesto de 242.000 euros, comenzó a finales del pasado mes de marzo tras muchas vicisitudes que han ido retrasando el proyecto. Anunciado en el 2009, la crisis económica lo detuvo. En el 2018, la delegada de Educación trasladó a los padres que ya sólo estaba pendiente de la licencia de obras. En octubre del 2020 se adjudicó, pero Muñoz no creía que pudiera empezar este año debido a la crisis sanitaria. Iba a comenzar antes, aunque se detuvo hasta adaptar el centro y, una vez organizada para que no afectara a la actividad del colegio, se inició.

La directora cree que cuando el colegio que cuente con este recurso del que podrán beneficiarse hasta 100 comensales, la demanda de escolarización aumentará todavía más. «Los niños deben tener los mismos derechos que los demás», añade en referencia al hecho de que el Juan Vázquez es uno de los pocos colegios de la capital pacense que aún no tiene comedor, junto con el Luis Vives, a pesar de ser, con 550 alumnos, el más demandado del entorno de la margen derecha donde se ubica.

Los padres esperan pacientes la llegada de ese momento gracias, en buena parte, al aula vespertina que les permite la conciliación: «El problema de recogida de los niños a una hora determinada al menos lo tenemos cubierto, luego ya si te los llevas comidos o si alguien necesita una beca para tener por lo menos una alimentación en condiciones una vez al día, es otra historia».

Aulas de Infantil

Lo que sí que les hubiera gustado a todos era que las dos nuevas aulas de Educación Infantil, con capacidad para 25 alumnos que vienen a sustituir las cuatro que se eliminan para habilitar el comedor, hubieran entrado ya en funcionamiento, pero la situación del sector de la construcción, sin embargo, ha provocado también su demora.

Mientras tanto, el colegio sigue apañándose con dos clases provisionales instaladas en el salón de actos: «No puedo decir que estemos agobiados porque no podamos más. En ese sentido vamos bien, las familias saben que no hay más remedio y nos tenemos que acostumbrar. No hay tampoco muchos problemas porque esos grupos están desdoblados por el coronavirus, con lo cual hay menos alumnos, pero contábamos con preparar estas dos aulas para un mes y medio y nos hubiera gustado tener las nuevas ya en funcionamiento».