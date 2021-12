Por proximidad. Portugal está a pocos kilómetros de Badajoz y puede que en el país vecino alguien aporte datos que contribuyan a encontrar a Pablo Sierra Moreno, el joven de Zorita (Cáceres) que fue visto por última vez en Badajoz la madrugada del pasado viernes 3 de diciembre. SOS Desaparecidos ha empezado esta mañana a difundir la alerta por Portugal y lo está haciendo en el idioma del país vecino. Según el portavoz de la familia y presidente nacional de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, forma parte del protocolo de esta asociación cuando pasan unos días de la desaparición ampliar el radio de difusión por cercanía, en este caso en otro país, pues ya se ha hecho en el ámbito nacional español. Los carteles con los datos del joven desaparecido se han traducido a portugués y se están difundiendo a través de redes sociales, asociaciones y entidades que colaboran con SOS Desaparecidos en el país vecino.

En Badajoz se han colocado numerosos carteles de papel en las calles con la imagen y los datos de Pablo Sierra. Lo han hecho sus amigos. Pero en SOS Desaparecidos la difusión se hace en internet, donde el alcance de la alerta de esta desaparición en las redes está entre 800.000 y un millón de visualizaciones.

El portavoz insiste en que si dirigen la mirada el país vecino es exclusivamente por una razón de "proximidad", no porque haya ninguna sospecha. Normalmente, cuando un caso está muy abierto y existen muchas posibilidades de desenlace, con muchas piezas que aún no encajan, la difusión se amplía. "Lo lógico es pasar a Portugal por cercanía y ampliar la difusión", incide.

Por otro lado, como ya avanzó este diario, el Ministerio de Interior ha habilitado un enlace en la web del Centro Nacional de Desaparecidos donde poder aportar algún dato de este caso de manera anónima para así proteger a posibles testigos que no se atrevan a llamar o a acudir a la policía por posibles amenazas. Según Amills, este es el procedimiento "normal" en las desapariciones. De hecho, la página del ministerio tiene subidas unas 200 alertas y la de SOS Desaparecidos, alrededor de 550 y en ambas los informantes pueden ofrecer datos que consideren que pueden aportar algún avance en la investigación y hacerlo de forma anónima, sin identificarse.

Amills asegura que la familia está "esperanzada" porque se está trabajando por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y insiste en que todas las hipótesis siguen abiertas.

Sobre los avances de la investigación, el portavoz de la familia de Pablo Sierra afirma que la Policía Nacional aún no ha confirmado que las manchas del teléfono móvil del joven desaparecido fuesen de sangre. "Lo que nos dijo en un principio la policía es que no sabía si era sangre y que había suciedad y tenía que ser analizada". Amills niega ahora que hayan confirmado que fuese sangre. El procedimiento, como en todos los casos de desaparecidos, es recoger muestras de ADN. Lo que sí les parece reprobable es que la persona que encontró el móvil, un militar fuera de servicio que paseaba la tarde del miércoles por la zona de El Pico, vertiese agua oxigenada sobre el terminal para comprobar que efectivamente las manchas que presentaba eran de sangre, antes de que llegase la policía. Así lo contó el presunto testigo el domingo en el programa 'La Roca' de la Sexta. La familia se ha sorprendido de estas manifestaciones, pues si así han ocurrido los hechos, sería "una bestialidad". "Por favor, que nadie haga nunca eso, porque donde cayó el agua oxigenada ya no se podrá obtener ADN ni ningún dato" y "hacer esto y encima decirlo me parece una irresponsabilidad tremenda", denuncia y matiza que la reacción del agua oxigenada puede ser semejante con la sangre y con otras sustancia.

"No hay nada que nos indique que Pablo no está en buen estado"

El portavoz señala que a la espera de que se confirme si había o no sangre y si es de Pablo, en estos momentos lo que se está haciendo es "buscar a Pablo en buen estado", porque "no hay nada que nos indique que no está en buen estado o que haya habido una acción criminal, todas las hipótesis están abiertas, puede ser cualquier circunstancia y nuestro deber es seguir buscando a Pablo para localizarlo vivo", subraya.