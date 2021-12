No es la primera vez que trato en esta columna la necesidad de disponer en Badajoz de amplias zonas de sombra durante los largos e intensos meses de verano, que en nuestra ciudad se extienden desde mayo hasta octubre. El sol es nuestro habitual compañero climatológico, que lo agradecemos durante casi todo el año. El sol es fuente de vida biológica y económica. En España es la base del turismo. Siempre lo ha sido de la agricultura y ahora es la fuente de nuestra capacidad energética renovable. Estamos en el centro de la Lusitania, que probablemente su nombre venga en referencia a ser la tierra de la luz. El sol y la luz es también salud, y nos refuerza el sistema inmunológico, tan necesario siempre y con más evidencia en estos tiempos.

Pero, como casi todo en exceso, el sol también puede ser causa de enfermedad y muerte. Paraliza la actividad urbana, social y económica. Y tiene gran influencia en nuestro estado de ánimo y convivencia. Tampoco hay que dramatizar. Con ese sol de verano disponemos de largos días e intensas noches, normalmente coincide con días de vacaciones y sabemos combatirlo con baños, aire acondicionado, ventilador o abanico, cambios en los hábitos sociales y sobre todo con sombras. No es tan difícil crear y aprovechar las sombras, para que todos puedan también disfrutar del verano, y especialmente quienes menos puedan combatirlo en su vida cotidiana.

El diseño de las ciudades ha estado condicionado por su climatología. Tamaño de calles, orientaciones, materiales e incluso colores imperantes. Pero también la generación de sombras. Al igual que los incendios cuando mejor se apagan es en invierno, creando las condiciones con antelación para que no se produzcan. En verano con la presión y las urgencias siempre llegamos tarde.

En la reforma de San Andrés, un grupo de vecinos reclaman que se contemplen sombras en la plaza. No conozco detalles de esta reclamación y si está prevista su solución, pero la extiendo a toda la ciudad y muy especialmente al casco antiguo. Los que diseñan y deciden priorizan la belleza de la obra acabada y su comparación con la foto de su estado anterior. Pero el espacio público es sobre todo un lugar para su uso. Cuando en esas horas de sol de verano vecinos, comerciantes, paseantes y turistas hacen uso de la las calles, plazas y parques de la ciudad se echan en falta árboles frondosos, pérgolas y toldos que no solo embellecen la ciudad, sino que nos permite aprovecharla y disfrutarla. Cuando visitamos otras ciudades vemos toldos en las calles y grandes árboles con normalidad. Nunca he entendido por qué en Badajoz no es también una normalidad. Y no parece tan difícil solucionarlo.