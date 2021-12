Nueva oportunidad para los niños que se quedaron sin plaza en las escuelas municipales deportivas que organiza el Ayuntamiento de Badajoz. La Fundación Municipal de Deportes (FMD) oferta a partir de mañana, 9 de diciembre, 318 plazas de 14 modalidades deportivas distribuidas en ‘grupos burbuja’ de centros educativos, a los que solo pueden acudir alumnos de ese colegio, y en grupos abiertos, que son aquellos que se organizan en pabellones y asociaciones de vecinos, en los que pueden participar niños de cualquier procedencia.

La solicitud de estas plazas debe hacerse de manera presencial, como ocurrió al inicio de curso, y los interesados tienen que hacerlo con el monitor de cada deporte en su sede correspondiente. Cuando hay varios grupos, las vacantes pueden estar sujetas a una franja de edad.

Así, se ofrecen plazas de aeromodelismo en la Casa de la Juventud (10), ajedrez en la Asociación de Vecinos de Pardaleras (7) y en el colegio Enrique Segura Covarsí (7), donde también hay vacantes para baloncesto (8), además de en el colegio Santa Teresa (9). De boxeo hay 8 en la Asociación de Vecinos de Las Vaguadas y fútbol en el pabellón Nuria Cabanillas (5) y en Los Glacis (9). Para gimnasia artística hay plazas en el Segura Covarsí (8), el Lope de Vega (14), Sagrada Familia (20) y Santa Teresa (9). De natación se ofrecen 10 en la piscina de San Roque y para pádel hay 4 en La Granadilla, 40 en el Nuria Cabanillas y 24 en Villafranco, así como 9 de patinaje en Santa Teresa y 6 de psicomotricidad en el colegio San Fernando y 8 más en el Santo Ángel. 39 son para rugby en la Granadilla, donde además hay 11 de tenis. Otras 10 de tenis de mesa en Santa Teresa y 8 en el Tomillar. Para voleibol hay plazas en el colegio de las Vaguadas (9), de Cerro Gordo (7), Guadiana (10) y Sagrada Familia (9).

El curso en las escuelas deportivas municipales de Badajoz comenzó el 13 de octubre en 61 sedes con 3.900 plazas. Cuando se presentaron, el concejal de Deportes, Juancho Pérez, explicó que los grupos empezarían de manera «escalonada» de manera que inicialmente lo harían entre el 80 y el 85% y los demás se incorporarían en función de la evolución sanitaria. La nueva oferta de plazas se hace todos los años en estas fechas , coincidiendo con el paréntesis de las vacaciones navideñas, en las que se reajustan los grupos, según explicó ayer el concejal. No llega a ser una segunda campaña, pero se trata de ofrecer las vacantes a niños que se hayan quedado fuera en octubre «y por aprovechar mejor los recursos porque queremos que todos los grupos estén llenos». Además, se han incorporado cinco monitores más, lo que permite abrir nuevos grupos. Aun así, no estarían formados todos los previstos y la intención de la FMD es abrir otros nuevos después de Navidad, tras comprobar cómo queda «esta segunda etapa». El concejal calcula que hay más de 3.500 niños matriculados en estos momentos y recuerda que aunque las escuelas estuviesen al cien por cien, no se alcanzaría la cifra de 5.000 participantes, anterior a la crisis sanitaria, pues los grupos de los colegios son más reducidos. Pérez confía en el buen desarrollo de esta actividad pues el curso pasado no hubo ningún contagio.