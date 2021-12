Los familiares de Pablo Sierra Moreno, el joven estudiante de Matemáticas (previamente había trascendido que era de Medicina) de 21 años desaparecido en Badajoz desde la madrugada del pasado viernes, están seguros de que no se ha marchado de motu proprio. "Descartamos que se haya ido voluntariamente", afirma su tía y portavoz de la familia, Susana Moreno. "Es un niño buenísimo, nunca nos ha dado ningún problema, es estudioso, trabajador, responsable, tanto él como sus hermanos, así que por ese lado no tenemos ninguna duda", asegura. Los allegados al chico no tienen sospechas de qué ha podido ocurrirle. Saben que salió el jueves con sus amigos y que las últimas personas conocidas que lo vieron lo sitúan en la calle Zurbarán, en el Casco Antiguo. Su teléfono móvil fue localizado la tarde del 3 de diciembre en la zona de El Pico del Guadiana y desde entonces "no sabemos nada más", lamenta su tía.

La Policía Nacional mantiene todas las líneas de investigación abiertas y la familia reconoce la labor policial y se muestra agradecida por el esfuerzo del resto de efectivos (bomberos y Guardia Civil) y de los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil que han participado en los dispositivos de búsqueda de Pablo, tanto en el río como por otras zonas del centro y el extrarradio de la ciudad. "Por ese lado estamos tranquilos, porque sabemos que están haciendo todo lo posible por localizarlo, que aparezca cuanto antes y esté bien". Pero la "inquietud y la preocupación" de la familia van en aumento por la falta de noticias a medida que pasan las horas. "La angustia de ver que van pasando los días es inevitable y ya no sabemos que pensar". La familia hace un llamamiento a todas aquellas personas que puedan aportar alguna pista sobre Pablo, para que se pongan en contacto con la Policía Nacional o con la familia, a través del teléfono 679 048 990 o de la asociación SOS Desaparecidos, que ha incluido al joven estudiante en sus alertas. "Si alguien ha visto algo o tiene algún tipo de información, aunque no le parezca importante, que la dé, por favor", pide la tía del joven, que recuerda que cualquier dato, sobre todo relacionado con la noche en la que desapareció, puede ser valioso para los investigadores. La familia de Pablo Sierra permanece en Badajoz a la espera de noticias, "arropando a los padres y a los hermanos" del joven. Sus allegados también se han desplazado a la zona donde fue visto por última vez para preguntar a posibles testigos y van a realizar algunas batidas por distintas zonas, según ha avanzado la tía del chico. También a través de las redes sociales, sus amigos y compañeros, está contribuyendo a difundir su imagen y la alerta sobre su desaparición y por la ciudad se han colgado carteles con su fotografía.