Su papel protagonista en el cortometraje ‘Hola!’ le ha valido a Inmaculada Calderón , usuaria de la Fundación Magdalena Moriche y Aexpainba, el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine Sobre Discapacidad de Collado Villaba (Madrid). El corto, con poco más de dos minutos de duración, lo rodaron durante el confinamiento por los usuarios de los pisos tutelados de estas asociaciones, que trabajan con personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera.

Fue un trabajo en equipo, coordinado por la profesora del taller de Fotografía Carmen Reja . Supuso el debut de Inmaculada ante las cámaras, que se viste de superheroína mientras su voz en off explica qué significa para ella ayudar a los demás. El mensaje que transmite es que no hay que irse muy lejos para echar una mano, por eso se disfraza con traje y capa, pero no se quita las zapatillas de estar en casa, cuando acude a preguntar a un vecino qué necesita. Es un reflejo de lo que ellos mismos vivieron en los tiempos más duros de la pandemia.

«Estoy muy contenta y me ha hecho mucha ilusión», cuenta Inmaculada cuándo se le pregunta por su premio. No oculta que pasó nervios durante la gala de entrega de galardones. Se lo dedica a sus compañeros, a su familia, a los organizadores del festival y especialmente a su profesora Carmen Reja, «que es la que más me aguanta», reconoce entre risas.

El cortometraje ‘Hola!?, que ya ganó el segundo premio de concurso ‘Mujeres’ convocado por el Cermi, también fue nominado como Mejor Película Humanitaria en el festival madrileño, que cuenta con un jurado con nombres tan conocidos del mundo del cine como José Coronado, Imanol Uribe o Javier Gutiérrez, entre otros. El trabajo presentado por la Fundación Magdalena Moriche y Aexpainba competía con otras 130 obras audiovisuales de España y países como México, Tailandia o Italia.

Durante el confinamiento, eran los profesores los que acudían a los pisos tutelados para dar clases a los usuarios, con el objetivo minimizar el riesgo de contagio. Los protocolos anticovid fueron «muy estrictos» para proteger lo máximo posible a sus inquilinos, que pasaron mucho tiempo sin poder salir al exterior. Según explica Carmen Reja, son «grandes cinéfilos» y durante ese tiempo pudieron ver mucho cine y también aprovecharon para grabar ‘Hola!’, rodado con sus propios móviles. El equipo lo formaron ocho personas y cada uno tenía su función: guionista, claqueta, cámaras, maquillaje y peluquería y actores. Este cortometraje fue el primero, pero ya han grabado tres más. Inmaculada sigue siendo la actriz protagonista- Quizás pise pronto de nuevo la ‘alfombra roja’ para recoger otro premio.