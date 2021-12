El Ayuntamiento de Badajoz ha contratado con la compañía Endesa el suministro de gas natural para el colegio de Cerro Gordo, lo que permitirá que se pueda poner en funcionamiento la calefacción en el centro, aunque desde el consistorio no se concretó la fecha en la que se activará. El alcalde, Ignacio Gragera, preguntado por la prensa, aseguró que se están tratando de agilizar todos los trámites para que sea «cuanto antes».

La asociación de padres y madres (ampa) ha dado de plazo hasta el próximo 10 de diciembre para que la calefacción se ponga en marcha, de lo contrario, el día 13 se concentrarán a las puertas del ayuntamiento como protesta.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la contratación del suministro de gas natural para este centro por 16.940 euros para los meses de diciembre del 2021 a marzo del 2022, pues en esta fecha se renovarán los suministros para todos los colegios públicos de la ciudad, incluido el de Cerro Gordo. El alcalde explicó que se ha tenido que recurrir a esta empresa después de que el concurso para contratar este suministro, que se publicó el 25 de noviembre, quedase desierto.

Sobre el retraso en la licitación, Gragera insistió en que el edificio del colegio no se recepcionó hasta el 27 de octubre y, a la vista de que no se renovaron los suministros de obra, como a su juicio se debería haber hecho, el ayuntamiento ha tenido que sacarlo a concurso para un «periodo muy corto», motivo por el que no ha presentado oferta ninguna empresa.

Tanto los padres de los alumnos (en el colegio hay matriculados cerca de 600) como el grupo municipal socialista han criticado la falta de previsión del ayuntamiento, al que responsabilizan de que sus hijos estén sin calefacción en pleno de mes de diciembre, pues desde la dirección del centro se les ha requerido en repetidas ocasiones que se tomaran medidas para que estuviera funcionando antes de que llegase el frío. El problema se agrava aún más al tener que mantener las ventanas abiertas para cumplir con los protocolos de prevención de la covid.

El alcalde no entró a valorar el anuncio de movilizaciones de los padres, pero sí reprochó al PSOE que utilice «un tema tan delicado» para hacer política.

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, cuestionada por este asunto, explicó que la consejería intervendría si se tratase de un problema con el sistema de calefacción, aún en garantía, pero recordó que los suministros son competencia municipal.