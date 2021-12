La asociación de padres y madres de alumnos (ampa) del colegio de Cerro Gordo anunció ayer que se concentrarán frente al Ayuntamiento de Badajoz si el próximo 10 de diciembre sus hijos siguen sin calefacción en las aulas. El presidente del ampa, Víctor Sanz, informó de que hoy mismo presentarán la solicitud de autorización de la protesta en la Delegación del Gobierno de Extremadura.

Los padres están «indignados» y no entienden que, pese a que el colegio está abierto desde el pasado 10 de septiembre, no se haya resuelto aún el suministro de gas para que la calefacción pueda ponerse en marcha y los 600 escolares y profesores se vean obligados a pasar frío, sobre todo cuando el protocolo por la covid obliga a tener las ventanas abiertas y las aulas ventiladas. La dirección del centro incluso ha enviado un comunicado a través de Rayuela para pedir a las familias que abriguen más a sus hijos.

El ampa critica que el ayuntamiento no haya actuado con más previsión, pese a los reiterados requerimientos por parte de la dirección del colegio sobre la urgencia de contratar el suministro.

Según Sanz, no les vale la excusa de que el centro no se recepcionó hasta el 27 de octubre, pues no ha sido hasta casi un mes después (el 25 de noviembre) cuando se ha licitado el contrato por parte del ayuntamiento, dando un periodo de cinco días a las empresas para presentar sus propuestas. El concurso ha quedado desierto, según han sabido los padres.

«Ese plazo de cinco días es el mismo que le vamos a dar nosotros al ayuntamiento para que esto esté resuelto, si no es así, el 13 de diciembre estaremos delante del ayuntamiento», advirtió Sanz.

«Hay tres aulas con niños de 2 años a los que los profesores los tienen que envolver en mantas», denunció Sanz, quien reprochó a los responsables municipales que les hayan estado «dando largas y mintiendo por dejadez y por haberlo hecho mal».

Tras la denuncia del PSOE la pasada semana por la falta de calefacción en el colegio de Cerro Gordo, fuentes municipales señalaron que el problema se debía al retraso en la recepción del edificio y otros imprevistos técnicos surgidos, pero que estaría solucionado esta misma semana. Este diario solicitó ayer información de nuevo al ayuntamiento sobre las quejas de las familias, pero no obtuvo respuesta.

El grupo municipal socialista, por su parte, mostró su apoyo al «ultimátum» que los padres han dado al equipo de gobierno. El PSOE, a través de un comunicado, defendió que el ayuntamiento no puede dilatar más «su irresponsabilidad» e instaron a la concejala de Colegios, Lara Montero de Espinosa, a tomar «una medida urgente y excepcional» para que los escolares puedan tener calefacción en las aulas. «Se trata simplemente de dar de alta el suministro y abrir una llave», aseguró. H