El primer trimestre de 2022. Es la fecha elegida por el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (Coeba), Javier Peinado, para celebrar las elecciones que desde hace un tiempo viene exigiendo un nutrido grupo de empresarios críticos con su gestión, para dar cumplimiento a los estatutos de la organización, en la que no se convocan comicios desde hace seis años, pese a que los mandatos son de cuatro.

El anuncio de las elecciones, del que Coeba informó a través de una nota de prensa, se produjo apenas unas horas después de que estos empresarios, agrupados bajo la denominada Plataforma por una Nueva Coeba, hicieran público que acudirán a los juzgados para solicitar la convocatoria de las mismas. Esta mañana está prevista una rueda de prensa para informar de los motivos por los que han tomado esta decisión, que se mantiene pese al compromiso de Peinado de iniciar los trámites para poner en marcha el proceso electoral.

«No cambia nada», aseguró el portavoz de la Plataforma por una Nueva Coeba, Óscar Baselga, con respecto al anuncio de la convocatoria de elecciones, que, a su juicio, no es más que un intento de contrarrestar los movimientos de los empresarios y asociaciones críticas de cara a la opinión pública.

Coeba aún no ha fijado fecha concreta de los comicios, a la espera de completar los censos y con el objetivo de que en la cita electoral «participen el mayor número posible de empresas y organizaciones asociadas», según explicó ayer en el comunicado. Sin embargo, para la plataforma lo único que se pretende es retrasar este proceso. «El primer trimestre de 2022 puede significar convocarlas a finales de marzo, con lo que se celebrarían en abril. ¿Por qué esperar? Lo que hay que hacer es convocar elecciones de manera inmediata y eso es lo que queremos: que el juzgado dé un plazo y se lo comunique», expuso Baselga. La solicitud que se presentará al juzgado la avalan un 40% de los compromisarios, según señaló.

Frente a los argumentos de quienes lo acusan de tener «secuestrada» la patronal y de retrasar las elecciones para mantener el control en Coeba, el presidente de los empresarios pacenses volvió a insistir ayer que si no se han celebrado ha sido por la pandemia. Ahora, según señaló, con la nueva situación, que hace «improbable» que se vuelva a niveles de alto riesgo de expansión del virus, «ya se puede plantear con ciertas garantías un calendario para el proceso», justificó.

En este sentido, Peinado, que también es secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), defendió que su «compromiso» al acceder a este cargo el pasado mes de julio fue el de convocar comicios, una cita que «no se puede improvisar, ya que votan organizaciones sectoriales, asociaciones territoriales y empresas a título individual, y hay que ponderar el voto de cada entidad u organización para que el proceso sea justo y la representatividad real».

El conflicto en el seno de Coeba se inició tras la marcha del anterior presidente, Emilio Doncel, por jubilación y la llegada de Peinado a la presidencia (ganó por un voto al otro vicepresidente que aspiraba a este puesto). Los enfrentamientos acabaron con la expulsión del presidente de la Cámara de Comercio, Mariano García Sardiña, del comité ejecutivo de Coeba y el surgimiento de la Plataforma por una Nueva Coeba.

Peinado reiteró ayer su extrañeza porque sean personas «que ni pertenecen a la organización no si han preocupado nunca por las empresas y los autónomos», en referencia a Baselga, aunque sin citarlo, las que cuestionen la legitimidad de la dirección de la organización empresarial justo cuando él ocupó la presidencia y no antes, cuando las elecciones deberían haberse celebrado dos años antes. ¿Quiénes son para interferir en una organización que no es la suya», criticó, al tiempo que defendió que, pese al «mucho ruido que se ha hecho», ni él como presidente ni la dirección de la organización empresarial han vulnerado «jamás» los estatutos de la misma.

«Si quiere matar al mensajero no le llegarán los mensajes», replicó Baselga, quien señaló que él solo es el portavoz de los empresarios y que ha tenido que liderar este movimiento porque desde Coeba se han encargado de «echar» quienes se han mostrado críticos con Peinado.