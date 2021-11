El Gurugú no celebrará este año tampoco su tradicional Belén Viviente, como ya ocurrió el año pasado, al considerar sus organizadores que no se dan las condiciones sanitarias adecuadas. El presidente de la Asociación de Vecinos del Gurugú, Ricardo Cabezas, ha explicado a Efe que colectivos y vecinos del barrio han consensuado esta decisión para velar por la seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los participantes de esta iniciativa son niños. La asociación había recibido la subvención municipal para poder organizar el belén, pero no se hará, entre otras cuestiones, porque «los ensayos son en espacios muy reducidos» y «no se daban las condiciones necesarias».

El responsable de la Asociación de Vecinos del Gurugú ha manifestado que solo en los ensayos participan unas 80 personas, que hoy no se pueden juntar en el centro social debido a las condiciones sanitarias aún existentes.

Con respecto a la propia celebración de esta representación «tampoco se dan las condiciones adecuadas, ni en la calle ni en el caso de tenerlo que realizar en la parroquia, lo que sería aún peor al ser un espacio cerrado». Ricardo Cabezas ha afirmado que la barriada «siempre ha acatado las directrices de Sanidad durante la pandemia y no se incumplirán ahora», más cuando la situación parece que vuelve a empeorar.

El presidente vecinal ha lamentado que por segundo año consecutivo no pueda celebrarse el Belén Viviente, pues sirve además para visibilizar la barriada y ha descartado cualquier iniciativa alternativa, presencial o virtual.

No en vano, Cabezas ha afirmado, en relación a los pasacalles que se celebrarán en barriadas de la ciudad con motivo de Navidad, que «aquí no se ve adecuado, el barrio no quiere complicaciones» en referencia a la pandemia. El Belén Viviente del Gurugú se celebra habitualmente el 22 de diciembre.