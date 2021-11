La aplicación Abisa ha registrado un total de 13.923 incidencias desde que se pusiera en marcha en enero de 2015. El primer año fue cuando más la utilizaron los pacenses, que avisaron al ayuntamiento de 3.100 averías en la ciudad. En 2016, las cifras cayeron hasta 2.061 para volver a subir a 2.362 en 2017, y así sucesivamente: 1.886 en 2018, 2.461 en 2019 y 2.053 en 2020. La concejala de Modernización Administrativa, Hitos Mogena, explica que no tienen datos correspondientes a 2021 debido a un cambio de política que Google, donde estaba alojada la app, llevó a cabo este verano: «Nos la bloquearon, y ahora estamos intentando poner en marcha un nuevo aplicativo. En Android sigue funcionando con errores, pero en iOS, no».

Esta podría ser la razón que se encuentre detrás de las quejas de muchos usuarios, alguno de los cuales asegura que no se atienden las incidencias que se publican y que incluso son eliminadas sin darles solución. Mogena manifiesta no tener conocimiento de esta situación y asegura que se están resolviendo problemas continuamente. El ayuntamiento ya estaba trabajando hace tiempo con la app para mejorar la recopilación de datos y estadísticas y, en consecuencia, «mejorar la atención al ciudadano», pero los fallos que han surgido añaden mayor urgencia a la actualización.

Vías y Obras

La mayoría de las incidencias que registra Abisa, prácticamente una tercera parte, atañen a Vías y Obras, aunque también las hay correspondientes a los servicios de Limpieza, Parques y Jardines, Policía Local o Alumbrado. En general, las incidencias tardan alrededor de días días en ser arregladas. Diariamente se reciben, de media, entre 5 y 10.

El ayuntamiento no cuenta con los datos sobre el porcentaje de resolución de las mismas, pero Mogena asegura que es «bastante alto». La concejala recuerda que la aplicación está para avisos importantes pero no urgentes, nunca emergencias «porque no van a tener la respuesta que necesitan»: «No es para un incendio o algo parecido, sino para cuestiones que puedan esperar un poco».

Cree que tiene bastante éxito entre los pacenses, pero reconoce que, quizás, haría falta un poco más de publicidad. Por eso, en cuanto culminen la actualización de la app, harán una campaña para darla a conocer de nuevo a la ciudadanía. Esta será una más de las numerosas actuaciones que el equipo de gobierno tiene pensado realizar próximamente en este sentido: «Las administraciones tenemos que ser capaces de trasladar a la gente los servicios e intentar que sean lo suficientemente intuitivos para que puedan utilizarse con facilidad. Nosotros les tenemos que decir que están ahí y cómo los pueden utilizar, esa es nuestra labor. Por eso estamos desarrollando otras medidas que favorecen la interacción de los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías».