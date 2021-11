La fecha es la más próxima a la de todos los años, pues Badajoz suele anticipar el encendido navideño a finales de noviembre para animar las compras. La inauguración de la iluminación extraordinaria de Navidad y del mercado cuyas casetas ya se están instalando en el paseo de San Francisco tendrá lugar el próximo viernes 26 de noviembre, según informó ayer el alcalde, Ignacio Gragera. El mercado permanecerá abierto hasta el 5 de enero.

El año pasado el mercado navideño no se suspendió debido a la pandemia, pero sí se establecieron limitaciones para el control de aforos, como ya se había hecho con la Feria del Libro, celebrada en septiembre también en San Franisco. En esta ocasión no habrá límites en el aforo, según manifestó el alcalde. Gragera defendió que es «necesario abrir la mano a la normalidad» y, en principio, no existe actualmente ningún tipo de restricción. Si la situación sanitaria empeorase, se retomarían los planes de contingencia y las limitaciones de aforo.