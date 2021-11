Verano de 2022. Es la fecha que se ha marcado Salones Murano para volver a abrir las puertas de AquaBadajoz, aunque, en función del estado en el que se encuentre el parque acuático, la apertura podría adelantarse a primavera. «Dependerá de cómo nos encontremos aquello. Lo hemos visto y, como estuvo un tiempo sin nadie antes de que pusiesen a un guarda de seguridad, ha habido destrozos y está en malas condiciones», cuenta Paco Vicente, gerente de la empresa pacense que, como adelantó ayer este diario, se ha hecho con la propiedad de lo que antes se conocía como Lusiberia.

Reconoce que para ellos fue toda una «sorpresa» resultar adjudicatarios: «No lo esperábamos, pensábamos que iba a haber mucha empresas interesadas porque creemos que puede tener muy buena proyección con la Eurociudad y Portugal cerca, El Faro al lado, la plataforma logística, la Ronda Sur que pasa por ahí...».

Ellos fueron la única compañía pacense que participó en el concurso, aunque la intención es abordar el proyecto junto con otras empresas también de la ciudad. «Nosotros vamos a liderarlo, pero queremos ir acompañados y vamos a asociarnos para la explotación. Hemos hecho un grupito de cuatro empresas y tenemos todos mucha ilusión», afirma. Todavía no se ha firmado nada oficial entre ellas, ya que la compraventa del parque está pendiente de la resolución de un recurso para poder cerrarse definitivamente, pero La Crónica de Badajoz ha podido saber que los acompañantes serán el Grupo Río, Pepe Carballo hijo y Enmusa.

Planificación

Para poder llegar a tiempo a verano, no han tardado nada en ponerse manos a la obra. Todas las semanas, de hecho, se reúnen para planificar los pasos a seguir: «Hay que revisar todos los equipos, las depuradoras de las piscinas... El mantenimiento y la puesta en marcha va a ser muy costosa». Por ese motivo agradece las facilidades que el ayuntamiento, que ha dado el visto bueno a la operación, les está prestando. «No han puesto impedimento ninguno, están encantados, y nosotros la verdad que necesitamos ahora su ayuda para este arranque donde vamos a tener que hacer un esfuerzo económico muy grande», apunta Vicente.

Ese esfuerzo, añade el gerente, se traducirá en la creación de más de 50 empleos en temporada alta (no tendrán que subrogar a ningún trabajador de la empresa anterior, Aqualand Extremadura, porque esta los liquidó a sabiendas, indica el gerente de Salones Murano, de que podría suponer una carga para quien se hiciera cargo de las instalaciones en el futuro), aunque la intención no es ceñirse a la época estival ni mucho menos: «El parque no se puede limitar a tres meses de ocupación y actividad, queremos darle más movimiento a eso».

En ese sentido, explotarán al máximo las posibilidades que brinda: «Está muy enfocado a los niños, se pueden hacer muchas cosas. Había un rocódromo, una pista de karts, un laberinto, una zona con castillos hinchables…». También pretenden usar la discoteca de verano o promover eventos de hostelería, así como llevar a la realidad otros proyectos que ahora están en el aire como, por ejemplo, la creación de una nueva piscina u otras actividades orientadas siempre al ocio y, concretamente, a la parcela familiar: «La idea es tenerlo en marcha durante todo el año».