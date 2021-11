El antiguo Lusiberia será explotado por una empresa de la capital pacense. La que mejor oferta ha presentado ha sido Escuela Extremeña de Formación Multiprofesional SA, razón social que se encuentra detrás de los conocidos Salones Murano de Badajoz. Lo ha confirmado a este diario Guillermo Pérez-Olivares, uno de los responsables de Nuvagest Concursal, sociedad que se hizo cargo del parque acuático en mayo, cuando que la compañía que lo gestionaba desde hace 20 años, Aqualand Extremadura SA, entró en concurso de acreedores voluntario. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz autorizó la compraventa el pasado 31 de octubre, aunque todavía no se ha podido firmar debido a la presentación de un recurso por una cuestión formal.

Así, el procedimiento se alargará algunas semanas más, pero Pérez-Olivares aclara que no afectará a la empresa seleccionada, pues el recurso no va contra la adjudicación en sí, sino que hace alusión a las condiciones bajo las cuales se explotará el parque. «No hay problema en cuanto al fondo de la adjudicación porque no se impugna la venta ni la autorización, aunque sí que se retrasan un poco los plazos porque ahora tenemos que contestar y el juzgado debe resolverlo», aclara el administrador concursal.

El concejal responsable del área de Patrimonio, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, manifiesta a este diario que desde el ayuntamiento esperan que el concurso se resuelva positivamente y AquaBadajoz sea, «por fin», una realidad para los pacenses y todo el entorno de la Eurociudad, ya que entienden que la ubicación fronteriza que posee supone un atractivo para todos sus residentes. De hecho, esta era una de las características que más llamaba la atención a los inversores, y no solo por la cercanía a Portugal, sino también al centro comercial El Faro y a la Ronda Sur, que pasará justo por allí.

Que el parque acuático esté a punto de adjudicarse se considera una buena noticia por parte del consistorio, pero este hecho adquiere todavía más importancia teniendo en cuenta que la empresa que lo adquiere es autóctona: «Qué mejor para los ciudadanos de Badajoz que sean sus propios vecinos quienes lo gestionen».

Más de 20 inversores

Salones Murano ha conseguido convertirse en el mejor postor de entre los más de 20 inversores que se interesaron al principio por el parque. De momento no se ha dado a conocer la cantidad por la que lo ha adquirido, aunque debe estar por encima de los 500.000 euros, ya que fue la cantidad mínima a partir de la cual Nuvagest comenzó a escuchar ofertas por unas instalaciones que tasaron en dos millones de euros.

Los administradores concursales empezaron a darle publicidad al asunto en junio, aunque hasta septiembre el proceso no avanzó demasiado. A finales de ese mes, diez inversores visitaron las instalaciones. Entonces, Pérez-Olivares indicó que alguno prefirió no hacerlo ya que, al ser de Badajoz, las conocía de antemano.

El único requisito que se estableció para optar a la compra del antiguo Lusiberia, además del económico (criterio por el que se ha decidido la adjudicación), era respetar las condiciones de una concesión administrativa municipal a la que todavía le quedan alrededor de cinco décadas para terminar.

De esta forma, se cumplen las expectativas que tenía Nuvagest acerca de la venta de AquaBadajoz, ya que siempre confiaron en recibir ofertas y en adjudicarlo, lo cual pronto será una realidad.