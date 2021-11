Sólo 11 de las 90 áreas de juegos infantiles de Badajoz «están más o menos bien». Representan el 13% y el 87% restante presentan desperfectos, según el «chequeo» que «durante meses» ha realizado el grupo municipal socialista, que ha detectado juegos rotos total o parcialmente, algunos oxidados, o les faltan piezas, están sucios, el suelo de seguridad en mal estado, son antiguos, presentan «reparaciones chapuceras», hierba junto a las áreas infantiles o deficiencias en el entorno.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, compareció ayer para hacer un repaso a la situación de los parques de la ciudad y pedir al alcalde, Ignacio Gragera, que el ayuntamiento no invierta en nuevas áreas de juegos hasta no garantice el mantenimiento y cuidado «en perfecto estado de revista» de los existentes. Cabezas sabe que en el nuevo presupuesto de 2022, el equipo de gobierno prevé inversiones para nuevos juegos infantiles al menos en Teresa Istúriz, Pardaleras y en la parte baja de La Pilara y espera que la partida que se destine se mantenga entre 150.000 y 250.000 euros.

«No podemos ampliar los parques infantiles en la ciudad si no somos capaces de tener los que están abiertos en la actualidad», recalcó, pues adujo que los padres al cargo de los niños que juegan en estos parques no pueden «ni deben» estar permanentemente pendientes de los desperfectos que presentan. «Deben confiar en su ayuntamiento, pero no pasa», lamentó. Así, el portavoz socialista pidió que se incorporen más trabajadores a la labores de mantenimiento o se contrate a empresas externas. También aconsejó que se busquen juegos idénticos para repartir por toda la ciudad para ser prácticos y agilizar la reposición de piezas.

Por otro lado, Cabezas reclamó que se habilite un número de teléfono para comunicar los desperfectos y que puedan ser reparados cuanto antes, «no dentro de dos meses ni de dos años».

El portavoz fue especialmente crítico con el concejal de Medio Ambiente, Jesús Coslado, quien, a estas críticas, respondió señalando que estas manifestaciones del grupo socialista «están desmereciendo el trabajo que realiza Parques y Jardines».