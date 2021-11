El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz presentó ayer en rueda de prensa FarmaHelp, una plataforma «innovadora» que permitirá a las farmacias localizar medicamentos en caso de incidencias en el suministro o en situaciones de emergencia, lo cual mejorará el servicio que prestan.

Se trata de un programa interno que funciona a modo de mensajería de texto instantánea y que ha sido desarrollado a nivel nacional. Las farmacias pacenses que quieran beneficiarse del mismo –porque su implantación no es obligatoria– podrán empezar a hacerlo esta misma semana.

El objetivo es evitar la ‘peregrinación’ del paciente de farmacia en farmacia cuando la primera a la que acude no tiene el medicamento que le hace falta. Llegado el momento, el farmacéutico, a través de FarmaHelp, elegiría a qué establecimientos preguntar la disponibilidad del producto que necesite el usuario. De esta manera, los ciudadanos ahorran tiempo, pues sabrán exactamente a dónde ir, y las farmacias optimizan sus recursos, sobre todo en caso de posibles desabastecimientos futuros, una de las razones que ha acelerado la puesta en marcha de esta plataforma.

Cecilio Venegas, presidente del colegio farmacéutico pacense, aclaró ayer que la situación en este sentido no es preocupante actualmente, al contrario que en los momentos anteriores a la pandemia, donde sí reconoce que hubo falta de algunos medicamentos y principios activos. El coronavirus hizo que la industria farmacéutica olvidase sus intereses económicos, que fue lo que generó problemas en las fechas previas a marzo de 2020, y se centrase en los puramente sanitarios, tratando de asegurar el abastecimiento.

Venegas matizó que este programa no es «invasivo», ya que no obliga a las farmacias a volcar todo su stock en una base de datos, por lo que se respeta su privacidad y siguen manteniendo su autonomía. «Si hay algún problema que provoca que no podamos proveer algo puntualísimamente en ese día y hora en el que se presenta el paciente con la receta, podremos auxiliarnos del resto de las farmacias», concluyó.