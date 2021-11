Los vecinos de Cerro Gordo no están dispuestos a conformarse con que les digan que «de momento» no está prevista la construcción de un instituto en su barrio y ya se plantean un calendario de movilizaciones para reclamar a la Junta de Extremadura que se ponga manos a la obra. Hace menos de dos semanas que representantes de la asociación vecinal mantuvieron un encuentro con la delegada provincial de Educación, Olga Luengo, en la que volvieron a reiterarle su demanda, pero la respuesta no fue la que querían oír. «No fue un no rotundo, pero tampoco ningún compromiso», lamentó Antonio Osorio, su presidente.

Ante esta situación, la asociación de vecinos ha decidido, una vez pasen las fiestas navideñas, convocar a las familias del barrio a una reunión, para consensuar las medidas de protesta que se llevarán a cabo para que su reivindicación sea atendida. «Ya lo hicimos con el colegio», recordó Osorio, que considera que ha llegado el momento de que «todo el barrio» se movilice para exigir que se construya el instituto.

La asociación de vecinos defiende que es un recurso necesario por la gran cantidad de población en edad escolar que reside en Cerro Gordo --1.300 niños de entre 0 y 16 años, según sus datos-- y también porque los institutos más cercanos, en San Roque, no tendrán capacidad para albergar a los alumnos de este barrio, de Cerro Gordo, La Pilara, la Urbanización Golf Guadiana y Suerte de Saavedra en un futuro próximo. «Cuando llegue esa fecha ya será tarde y no habrá solución», advirtió el colectivo.

«No queremos esperar 10 años como pasó con el colegio», afirmó Osorio, quien criticó que la Consejería de Educación ni siquiera haya iniciado los trámites para solicitar al Ayuntamiento de Badajoz los terrenos en los que levantar el centro.

En este sentido, recordó que fue la propia Junta la que supeditó la decisión de construir el instituto a la demanda de plazas por parte de las familias en el nuevo colegio del barrio, que ha empezado a funcionar este curso. «Creo que la aceptación ha quedado más que demostrada con sus 600 alumnos», defendió el presidente de Cerro Gordo. Educación también condicionó esta infraestructura a la evolución del asentamiento de la población en la barriada, un factor que la asociación considera consolidado, pues el incremento de habitantes ha sido constante desde que se creó.

La asociación vecinal recordó que en marzo del 2018, a raíz de una moción del grupo municipal socialista que el resto de partidos con representación en el Ayuntamiento de Badajoz respaldó, se aprobó una declaración institucional para instar a la Junta a la construcción del instituto, pero pese a ello, más de tres años después, no hay ningún avance.

Este diario preguntó a Educación por la demanda de los vecinos, pero no obtuvo respuesta.