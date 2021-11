Los profesores de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz no pararán hasta que todas sus reivindicaciones sean atendidas, y no descartan más protestas. No solo quieren que las clases empiecen ya (deberían haberlo hecho en octubre) y de manera presencial. Esa es la demanda más urgente, pero señalan que continuarán con la lucha y no descartan más manifestaciones en caso de que no se materialicen los puntos de la moción aprobada en el último pleno ordinario celebrado en octubre, la cual salió adelante gracias a los votos a favor de los socialistas, Unidas Podemos y Alejandro Vélez; PP y Ciudadanos se abstuvieron.

Entre los problemas a solucionar que incluía la moción se encontraba, además del inicio inmediato del curso, la ampliación del mismo de septiembre a junio en lugar de mantenerlo de octubre a mayo, lo cual conllevaría también un aumento del tiempo de contratación de los docentes. No han encontrado oposición a esta medida, pero la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, les comunicó en una reunión que esta petición no se incluye en el borrador de los presupuestos de 2022, a pesar de haber manifestado en alguna ocasión que lo están estudiando.

En cuanto a las instalaciones propias para las escuelas que llevan demandando bastante tiempo, la edil responsable del área de Cultura, Paloma Morcillo, también les informó personalmente de que actualmente no existe ningún edificio municipal apto para desarrollar esta actividad o con capacidad de ser rehabilitado para ello, aunque sí que se comprometió a estudiar a medio plazo cualquier posibilidad que pudiera surgir.

Por último, los representantes de todos los grupos municipales con los que han hablado a lo largo de estas últimas semanas les han dado la razón en que la atención administrativa de los alumnos de las escuelas musicales es «insostenible». De momento, según los profesores, la convocatoria de una plaza de administrativo se ha publicado en BOP, el borrador de los próximos presupuestos incluyen el diseño y puesta en funcionamiento de la plataforma digital y el proceso para cubrir la vacante del puesto de la coordinación acaba de iniciarse.

Aun así, aclaran que «no se ha materializado» ninguno de los puntos aprobados en el último pleno ordinario ni se ha conseguido un compromiso «firme, con fecha y firma», motivo por el cual adelantan su intención de continuar con unas reivindicaciones que no consideran un «capricho», sino «necesidades reales de los 500 alumnos de las Escuelas Municipales de Música»: «Nos gusta mucho que nos digan que son un buque insignia del Ayuntamiento de Badajoz, pero hasta el momento las palabras no se corresponden con los hechos», dijeron también en referencia a una reunión con el alcalde, Ignacio Gragera, que solicitaron y que todavía no ha tenido lugar.

Ampa

Ellos no son los únicos que se han movilizado; los padres y alumnos de las escuelas mayores de 18 años también han decidido hacerlo. Después de impulsar una recogida de firmas a través de la plataforma change.org, han decidido dar un paso más y actualmente se encuentran ultimando los trámites administrativos que conlleva la creación de una Ampa que reúne no solo a madres y padres con hijos en las escuelas, sino también a alumnos mayores de 18 años. Este último caso es el de la presidenta del colectivo, Lupe Chamorro, que señala que, de momento, la asociación está conformada por 70 familias, aunque espera que se sumen más.

Laura Nogales, la vicepresidenta, tiene un hijo en las escuelas y explica que, ahora mismo, el objetivo principal es el mismo que el de los profesores: «Recuperar el servicio público con las mayores garantías en consonancia con la normalidad a la que han vuelto todos los centros educativos».