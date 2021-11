Los niños de La Pilara han ‘heredado’ los juegos infantiles que el Ayuntamiento de Badajoz retiró de la barriada de Cerro de Reyes por vandalismo reiterado. Según la asociación de vecinos de la urbanización, no reúnen las condiciones adecuadas, pero esperarán a que se terminen de colocar y, si entonces consideran que suponen algún riesgo para sus hijos, volverán a protestar, según advierte Virginia Sayago, vocal y portavoz.

Volverán, porque ya protestaron a finales de octubre, el día 27. Un centenar de vecinos del barrio se manifestaron para reclamar al ayuntamiento que les devolviese su parque infantil, que retiró en mayo por el mal estado de los juegos. Dejaron tres muelles y un balancín y se llevaron dos columpios, un tobogán, una pasarela y un rocódromo. Es el único parque de La Pilara y han estado seis meses sin este espacio de ocio. Cuál ha sido «sorpresa» cuando este lunes vieron llegar un camión con los juegos y al descargarlos comprobaron que eran usados y supieron que son los que fueron retirados del parque de Cerro de Reyes por vandalismo. Según la portavoz vecinal, los anclajes están defectuosos, las patas rotas y están astillados.

Se trata de un tobogán, un rocódromo, una malla y una «casita», más infantiles que los anteriores, según Sayago, que echa en falta los columpios. «Nos han puesto esto para que nos callemos», se queja esta vecina. «Estamos muy descontentos», añade. La intención del ayuntamiento es tenerlos colocados y reparados en diez días, que es el plazo que estas familias de La Pilara van a esperar «como voto de confianza» para comprobar que los juegos no suponen riesgos para sus hijos. Si no es así, se quejarán. «Han hecho lo que les da la gana, pero no vamos a parar», avisa.

Sayago recuerda que en el barrio solo tienen un parque infantil y está en la «zona alta» y que el alcalde se comprometió a habilitar otro en «la zona baja».

El concejal de Parques y Jardines, Jesús Coslado, recuerda que la asociación de vecinos ya sabía antes de manifestarse que el ayuntamiento iba a reponer los juegos, por lo que entendió que tal vez «no se fiaban» del compromiso. Lo que ha hecho ahora es «cumplir lo que se les había dicho», señala. Aduce que en el presupuesto municipal de 2022 se ha incluido una partida para habilitar un segundo parque en La Pilara, «más abajo», pues hay muchas familias de la parte de arriba del barrio que viven a mucha distancia.

Respecto a las quejas por las condiciones de los juegos, el concejal arguye que los que se quitaron de Cerro de Reyes se encuentran «en una situación más que digna». Pero aún así, se está procediendo a su reparación, de tal forma que «van a quedar en perfecto estado» y cuando ya no cumplan su función porque se deterioren con el paso del tiempo, «uno o dos años», se sustituirán por otros nuevos. Coslado aduce que La Pilara no puede contar con juegos nuevos porque no hay partida presupuestaria. Los vecinos, según el concejal, «ya sabían que se iban a reponer con juegos restaurados, que están en perfecto estado de revista y cuando se terminen de montar, será el momento de que juzguen si están bien o mal». Así, a asegura que su estado va a ser mucho mejor «que los de otros barrios». «Esos juego cumplen con el objetivo que tienen que cumplir: que los niños puedan jugar tranquilamente», pero pide a los vecinos que esperan a que estén colocados «y después hagan la crítica oportuna», dado que aún no se han montado ni se les ha aplicado el acabado final. Coslado niega que están astillados. Reconoce que se van a sustituir 'in situ' algunos materiales y elementos que están deteriorados, porque las adaptaciones se tienen que realizar en la nueva ubicación. También se limpiarán y repintarán. «Entiendo que quieran unos juegos nuevos y eso sería lo ideal, pero ahora es imposible», concluye.