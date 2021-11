En menos de dos meses desde que empezaron a colocarse las mantas vegetales con las que se cubrieron espacios invadidos por el nenúfar mexicano en el tramo urbano del Guadiana en Badajoz han demostrado ser eficaces para atajar esta planta, según asegura la directora del Programa de Conservación, de la Junta de Extremadura, María Jesús Palacios.

Los responsables del ensayo han realizado un seguimiento semanal para comprobar la evolución de la planta en el área donde están las mantas de asolamiento y fuera de ellas. Se cubrieron 1.500 metros cuadrados. Las mantas están sumergidas en el agua y ancladas al lecho en los lugares donde estaba el nenúfar, que se segó previamente. La planta se quitó en toda la superficie, también donde no se cubrió con mantas. El resultado ha sido que, en menos de dos meses, el nenúfar que no estaba cubierto ha sufrido una explosión demográfica «como un ejército esperando atacar», mientras que se han podrido las plantas en el área protegida, donde incluso si salta alguna semilla no puede enraizar ni tampoco crecen las de abajo, porque la protección impide la fotosíntesis, pues no entra la luz del sol.

Palacios apunta que resulta curioso que haya plantas que han traspasado la barrera pero están podridas. La que ingresa por arriba no puede echar raíces y la que entra desde abajo no crece porque no tiene sol. «Ahí se comprueba que, por lo menos a dos meses vista, está resultando eficaz», recalca la responsable.

Pequeta rotura de la manta

Se han percatado además de que en un extremo existe pequeña rotura de la manta, posiblemente por la acción de algún ave. La próxima semana se reparará porque justo en el agujero ha crecido una planta. Palacios expresa su satisfacción por el resultado obtenido y apunta las ventajas de este procedimiento, pues el nenúfar mejicano enraíza hasta 3 metros de profundidad. Su tallo no crece más.

Las mantas de asolamiento se han colocado hasta una distancia de metro y medio de la orilla, donde la profundidad es menor. Si son capaces de mantenerlas y afianzarlas a más distancia, sería un método combinado que se podría utilizar en zonas poco profundas, sobre todo en orillas, para facilitar la práctica de actividades como pesca, piragüismo y otros recursos de ocio. Y, sobre todo, que «podemos mantener la planta a raya con un método más biológico», pues hay que recordar que están hechas de fibra de coco y de yuca, lo que significa que no se introduce una nueva especie para acabar con la invasora.

El ensayo en Badajoz tiene que prolongarse un año para conocer con mayor exactitud si funciona y, durante este tiempo, ir reparando y reponiendo los lugares donde las mantas se deterioren o rompan por las inclemencias del tiempo, la fuerza de la corriente o la acción de las aves. Las expectativas son inmejorables, sobre todo si se compara la situación a partir de la barrera donde la manta no está colocada.

Palacios apunta que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) está preparando proyectos para la erradicación de esta planta invasora en Badajoz y, si este ensayo funciona, podría ser una alternativa que desde la Dirección General de Sostenibilidad ha propuesto en sus informes para que se actúe con varias medidas. Una posibilidad es que si la manta vegetal funciona bien en orillas y en zonas pandas, se podría bajar el nivel del agua con los azudes. Palacios apunta que en algunas zonas se podría retirar con alguna máquina parcialmente la planta y en otras colocar estas mantas de asolamiento. Una vez que han demostrado su eficacia, habría que retirarlas. Podría ocurrir en unos años y si puntualmente reapareciese el nenúfar en un lugar, se podrían utilizar porque «es un método rápido y relativamente económico», en comparación con otras medidas.

Aunque es la CHG la que lleva el peso de la actuación, la Junta se brinda a destinar fondos para luchar contra el nenúfar a través de estos métodos de ensayo, que se aplicarán si funcionan. «Son buenas perspectivas», subraya la responsable, que reconoce que puede ser pronto para evaluar «pero crea un halo de esperanza, porque si en dos meses está funcionando de este modo, es una buena noticia, porque será uno de los métodos que podamos usar».