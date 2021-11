Usuarios del Centro Hermano, del albergue de Bravo Murillo y del Padre Cristóbal de Mérida, acompañados de técnicos de Cáritas y todos aquellos que quisieron sumarse, protagonizaron ayer una marcha en Badajoz desde el parque de la margen derecha hasta el paseo de San Francisco, atravesando el puente de Palmas, para visibilizar a las personas sin hogar. Ese año el lema de Cáritas ha sido ‘¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege’ para dar visibilidad no solo a las personas sin hogar sino a todas las familias que no llegan a final de mes.