Lo dijo tras ser reelegido secretario general del PSOE en la provincia. Rafael Lemus manifestó que no dejaría fuera de la ejecutiva provincial a la agrupación de Mérida, tras enfrentarse en las primarias al alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna. Lo ha cumplido, tres de los integrantes de su nueva ejecutiva, que hoy ha sido ratificada con el apoyo del 97,7% de los votos emitidos, proceden de la capital autonómica. Se trata de Antonio Rodríguez Ceballos, que llevará la secretaría del Área de Emprendimiento, Autónomo y Economía Social; Catalina Galán Banderas, una histórica militante de Mérida, con Diversidad, y Rosa Luz Fernández Martínez, que es secretaria adjunta de Organización en la agrupación local emeritense y ahora llevará en la provincial Relaciones con Sindicatos. Se daba por hecho que Osuna no entraría porque ya está en la Ejecutiva Regional. Lemus le ha pedido expresamente que repita como candidato a la alcaldía de Mérida. «Te necesitamos más que nunca», ha dicho en su intervención. La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, que acompañó a Osuna en su candidatura en las primarias, no está en la ejecutiva provincial, como tampoco en la regional.

La nueva ejecutiva de Lemus ha sido aprobada durante el 13 Congreso Provincial del PSOE -que se ha celebrado en el hotel Río de Badajoz con 300 delegados y otros tantos invitados- y cuenta con dos vicesecretarias generales; la alcaldesa de Cabeza del Buey, Ana Belén Valls, y la joven Ángela Atanasio, de Villanueva de la Serena, donde es secretaria general de Juventudes Socialistas y además ha llevado la campaña de Lemus. El nuevo secretario de Organización es Julio Rodríguez González, de La Zarza, en sustitución de Estrella Gordillo. 52 hombres y mujeres, a partes iguales, componen la nueva ejecutiva provincial, salpicada de alcaldes y concejales.

LA NUEVA EJECUTIVA PROVINCIAL DEL PSOE EN BADAJOZ

PRESIDENTE RAMÓN ROPERO MANCERA

SECRETARIO GENERAL RAFAEL LEMUS RUBIALES

VICESECRETARÍA GENERAL ANA BELÉN VALLS MÚÑOZ

VICESECRETARÍA GENERAL ÁNGELA ATANASIO MORAGA

SECRETARÍA DE ÁREA DE ORGANIZACIÓN JULIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

SECRETARÍA DE IGUALDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES MARICRUZ BUENDÍA LOZANO

SECRETARÍA DE ÁREA DE POLÍTICA MUNICIPAL MANOLO BORREGO RODRÍGUEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD PIEDAD ÁLVAREZ CORTÉS

SECRETARÍA DE ÁREA DE ACCIÓN ELECTORAL JUAN MARÍA DELFA CUPIDO

SECRETARÍA DE FORMACIÓN LARA PILAR ROCHA GÓMEZ

SECRETARÍA DE ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO FRANCISCO BUENAVISTA GARCÍA

SECRETARÍA DE ÁREA DE NUEVOS MILITANTES MARISOL HERAS MORA

SECRETARÍA DE ÁREA DE IDEAS Y PROGRAMAS RICARDO UTRERA FERNÁNDEZ

SECRETARÍA DE ÁREA DE POLÍTICA AUTONÓMICA OLGA GARCÍA GARCÍA

SECRETARÍA ÁREA DE FONDOS EUROPEOS MANUEL MEJÍAS TAPIA

SECRETARÍA DE ÁREA DE AGRUPACIONES LOCALES MÓNICA LÓPEZ CABEZAS

SECRETARÍA DE ÁREA DE LIBERTADES PÚBLICAS Y POLÍTICA TERRITORIAL ELÍAS LÓPEZ SÁNCHEZ

SECRETARÍA DE ÁREA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DAVID ROMERO CALZADO

SECRETARÍA DE ÁREA DE DESARROLLO RURAL RAQUEL CASTAÑO PEÑA

SECRETARÍA DE ÁREA DE COORDINACIÓN OPOSICIÓN FRANCISCO JOSÉ SAAVEDA SALGUERO

SECRETARÍA DE ÁREA DE SANIDAD ANTONIA GARCÍA ÁLVAREZ

SECRETARÍA DE EMPRESAS Y RELACIONES CON COLECTIVOS EMPRESARIALES LUIS TIRADO VASCO

SECRETARÍA DE ÁREA DE DIVERSIDAD CATALINA GALÁN BANDERAS

SECRETARÍA DE ÁREA DE CIENCIA EDUARDO CRUZ CASTILLO

SECRETARÍA DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD y TRANSICIÓN JOSÉ MARÍA CARRASCO LEDO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN MANUEL GÓMEZ PAREJO

SECRETARÍA DE ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES IRENE SALAZAR RABANAL

SECRETARÍA DE ÁREA DE AGRICULTURA ANTONIO BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ

SECRETARÍA DE ÁREA DE CULTURA NURÍA CANDALIJA VALLE

SECRETARÍA DE ÁREA EMPRENDIMIENTO, AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL ANTONIO RODRÍGUEZ CEBALLOS

SECRETARÍA DE ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CANO

SECRETARÍA DE ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRANCISCA MATAMOROS GARCÍA

SECRETARÍA DE ÁREA DE MOVIMIENTOS SOCIALES VALENTÍN POZO TORRES

SECRETARÍA DE ÁREA DE ENTIDADES LOCALES MENORES JUDITH OLIVARES MUÑOZ

SECRETARÍA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS OSCAR DÍAZ HERNÁNDEZ

SECRETARÍA DE RELACIONES CON SINDICATOS ROSA LUZ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE ÁREA DEL TERRITORIO MANUEL A. DÍAZ GONZALEZ

SECRETARIA DE ÁREA DE DEPENDENCIA LOURDES LINARES MATITO

SECRETARÍA DE TURISMO SALVADOR BUÍL NADAL

SECRETARÍA DE ÁREA DE VIVIENDA LUISA OSORIO BICHO

SECRETARÍA DE MEMORIA HISTÓRICA FRANCISCO MORENO PAGADOR

SECRETARÍA EJECUTIVAS:

PIEDAD RODRÍGUEZ CASTEJÓN

JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGAS

ROSA ARAUJO CABELLO

OLGA ICIARRA TORRESCUSA

MARIA DEL CARMEN CARRASCAL ESTEBAN

LUIS SOLIS VILLA

RAFAELA GÓMEZ MORENO

MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ LÓZPEZ

FRANCISCO J PAJUELO SANCHEZ

ROCÍO NAVARRO LOZANO

ANTONIA TORO MORENO