El Arzobispado de Mérida-Badajoz anunció esta semana la creación de la Oficina Diocesana para la Protección de Menores y la Prevención de Abusos, cuyo cometido principal consiste en ser un canal de escucha para facilitar la recepción y tramitación de denuncias sobre posibles abusos sexuales. Se trata de un paso más de la Iglesia en su camino hacia la total transparencia, tal y como admite Francisco Maya, vicario general de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, al que entrevistamos para que nos dé más detalles sobre este asunto.

-¿De dónde surge esta idea?

-El papa ha querido que en todas las diócesis se generen unas oficinas que se encarguen de la protección y la prevención de abusos en menores. Así, respondiendo a lo que nos él pide, hemos querido ponerla en marcha. Nos parecía que era necesario hacerlo porque creemos que es un tema que requiere por nuestra parte estar atentos a si surge alguna situación concreta tanto de denuncia como de acompañamiento de víctimas. , en ese sentido nos parecía lo más oportuno de ponerla en marcha.

-¿Quiénes integran la oficina?

-Tres profesionales laicos fundamentales del campo de la Medicina, la Psicología y el Derecho Canónico a los que acompaña un sacerdote. Hemos pensado que sea una comisión con un carácter autónomo. Es decir, que los afectados se puedan dirigir directamente a ellos sin tener que pasar por ninguno de nosotros del obispado. Que hagan las investigaciones y los acompañamientos oportunos y ya una vez estudiado el caso podrán pasar al obispo si es necesario.

-¿Cuáles serían los pasos a seguir después de recibir una denuncia?

-Esta comisión investiga el hecho en concreto para ver y conocer la situación que se presenta. Una vez recopilen todos los datos correspondientes, hacen un informe y lo envía al obispo para que tome cartas en el asunto y estudie las medidas a tomar correspondientes según lo que marque la misma comisión. El acompañamiento de víctimas se realizaría a través de psicólogos en función de lo que fuera necesitando la persona.

-¿Han detectado esta necesidad en Badajoz?

-No, hasta el momento no se ha detectado ninguna situación concreta, aunque precisamente por eso hemos querido tomar esta iniciativa, para adelantarnos a lo que pueda ocurrir. Pero no, hasta la actualidad no ha habido ningún caso que conozcamos.

-¿Qué cree que le aportará a la sociedad?

-Yo creo que tiene un sentido también de transparencia, de no querer ocultar absolutamente nada. Por nuestra parte, esta oficina está para que todo el mundo la conozca y que nadie pueda decir “no sé dónde recurrir”. No, queremos que haya una transparencia y que las personas tengan la información correspondiente para poder ejercer esta denuncia.

-¿Está ya operativa?

-Sí, ya se puede contactar con las cuatro personas que forman parte de esta oficina mediante el correo electrónico protecciondemenores@archimeridabadajoz.org o bien llamando al número de teléfono 924 222 847 marcando la extensión 1102 de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.