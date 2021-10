La historia se repite en el centro comercial El Faro de Badajoz. Otra tienda de telefonía ha sufrido un robo con fuerza la pasada madrugada y la forma de actuar de los atracadores ha sido semejante a la de anteriores ocasiones: ha intervenido un grupo, han llegado en un vehículo de alta gama, han roto el escaparate de una tienda de telefonía a golpes y se han apoderado de dispositivos expuestos en su interior. En esta ocasión, el negocio que ha sufrido el robo ha sido K-tuin, que se dedica a la venta de artículos de Apple. Ha sucedido sobre las 4.30 de la madrugada. El local se encuentra en el interior del centro comercial y no tiene acceso desde el exterior. Los ladrones han aporreado literalmente uno de los laterales de la luna de cristal y han podido acceder al interior a través del agujero abierto. El responsable de la tienda no ha detallado la cuantía de los objetos que han sido sustraídos.

Según ha informado la Policía Nacional, en este robo con fuerza han intervenido 5 personas que han llegado a bordo de un vehículo de alta gama. De la investigación se encarga la brigada provincial de la Policía Judicial, cuyos agentes ya han realizado la inspección ocular técnico policial en el lugar de los hechos.

El responsable de la tienda no ha podido concretar cómo han accedido los ladrones al centro comercial. Solo ha señalado que en estos momentos están viendo qué medidas se pueden adoptar para mejorar la seguridad, tanto en este negocio como en el propio centro comercial "para que esto no vuelva a ocurrir". No ha podido informar de qué material se han apoderado pero sí ha confirmado que se han llevado dispositivos de Apple, que tienen un importante valor en el mercado. No ha aportado más detalles para no interferir en la investigación. Esta tienda lleva abierta en El Faro tres años y medio, desde el 31 de mayo de 2018. Antes se denominaba Goldenmac, también dedicada a productos de Apple. A lo largo de la mañana han seguido atendiendo a la clientela, aunque la persiana metálica está bajada, para evitar que se aglomere gente porque aún pueden quedar restos de cristales en la tienda.

En noviembre de 2019 otras dos tiendas de El Faro sufrieron sendos robos la misma noche, una de telefonía (The Phone House) y otra de videojuegos (Game). Los autores fueron cinco y llegaron en dos vehículos de alta gama. La tienda de The Phone House de este centro comercial había sido atracada casi dos años antes, en enero de 2018. Los autores fueron cuatro encapuchados que llegaron a medianoche en un vehículo y se llevaron teléfonos móviles tras forzar la persiana metálica. En diciembre de 2016 robaron en una tienda de joyería de El Faro.