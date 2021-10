El 44 Festival Internacional de Teatro de Badajoz entra en su recta final. La penúltima representación, esta noche (21.00) en el López de Ayala, corre a cargo de la compañía andaluza La Estampida Teatro, que pondrá en escena ‘La cresta de la ola’, dirigida y escrita por José Troncoso y protagonizada por los actores José Bustos, Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y Ana Turpin.

‘La cresta de la ola’ es una «amarga metáfora» de la actualidad, un melodrama donde prima más la apariencia que la esencia, el parecer que el ser, cuando todo el mundo olvida que cuanto más arriba estés, más dura será la caída. Cada vez más acomplejada por el sueño inalcanzable de llegar ser ‘alguien’ y harta de un presente de fango y servidumbre, Victoria desea con todas sus fuerzas la vida de los demás: La vida de Stella. Es el día de la fiesta contra el hambre de los niños en el mundo. Victoria sirve mientras Stella baila. Es el día en que una «mágica oportunidad» intercambie sus vidas para siempre, haciendo que la una pase a ser la otra y la otra, la una. Para siempre. ¿Es oro todo lo que reluce? Intercambiadas sus vidas, Victoria vivirá en la cresta de la ola mientras Stella probará las mieles del desencanto junto a un marido, al que no conoce y que no entiende sus ínfulas de grandeza. En una casa que se le cae encima como una enorme montaña de tierra. Victoria, por su parte, se adentra en la trastienda del éxito más absoluto. Y no permitirá que nada ni nadie le arrebate lo que por fin ya es suyo. La una, la otra y los demás. Una gran ola se acerca. Una ola inmensa, que hará que tomen conciencia quienes la tengan y la pierdan del todo los que nunca la tuvieron.

Las entradas, a la venta en la taquilla física y online, tienen un precio de 12 euros para el público en general y de 6 euros para colectivos con descuento (desempleados, pensionistas, miembros de Fatex y espectadores con carné joven).