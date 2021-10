A los vecinos del centro histórico de Badajoz y a los colectivos en defensa del patrimonio local no les cuadran las cuentas de la Junta de Extremadura para el 2022. No es porque fallen los números, sino porque creen que los presupuestos regionales para el próximo año, a pesar de ascender a 7.000 millones de euros, no dejan «ni las migajas para el Casco Antiguo».

La asociación de vecinos , la plataforma SOS Casco Antiguo, la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz y Amigos de Badajoz hicieron público ayer su malestar porque no se contemple «ni un solo euro» para los compromisos que el Gobierno regional a través de una carta abierta dirigida al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en la que reconocen sentirse engañados y se preguntan por la razón de «este desprecio» al barrio histórico y al patrimonio de la ciudad más grande de Extremadura.

Los firmantes critican que las cuentas de la Junta para 2022 no contemplen partidas para el Consorcio de Casco Antiguo, ni para el traslado del centro de salud de Los Pinos (con un edificio «en ruinas» donde se atiende a 22.000 usuarios) ni de la Escuela Oficial de Idiomas al antiguo Hospital Provincial San Sebastián. «Nada, cero absoluto. Ni un euro presupuestado para aquello que nos prometieron Vara y su camarilla de bien pagados», reprochan en su carta.

Estas promesas no cumplidas, según critican, se suman a otras como «el millón y medio que adeudan para rehabilitar la alcazaba» o la recuperación de las ermitas de Nuestra Señora de la Consolación y del Rosario, «que han mudado de ejercicio como quien muda de ropa interior», ironizan. Mientras aparecen partidas «espantajos» como las de 2.200 para Almossassa o los 4.000 para el Carnaval.

«Las promesas, en manos de trileros, pasan de año en año como bolitas en un cubilete. Y nosotros, las asociaciones y colectivos implicados en la ciudad y el barrio, los bobos al fin y al cabo, asistimos a la engañifa mientras apostamos debajo de qué chistera se esconde el puñetero conejo», comparan los firmantes, quien lamentan que, como siempre, la respuesta será que «nuestra bolita» está escondida «en el cubilete de las partidas genéricas, donde caben todos los conejos, palomos y fuegos de artificio».

Los colectivos advierten a la Junta de que está a tiempo de «no demostrar empíricamente» que el Casco Antiguo y su patrimonio «les importa un comino», igual que de demostrar que «no son unos mentirosos descarnados que incumplen sus promesas, por lo que reclaman que «pongan la pasta» en las actuaciones que comprometieron «y cumplan».