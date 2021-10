El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz ha recibido 1.306 solicitudes a la convocatoria de ayudas destinadas a cubrir necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, para la que se habilitó un montante global de 800.000 euros, repartidos en tres líneas de subvenciones.

Para la primera, destinada al abono de facturas pendientes de electricidad, agua y luz, se han presentado 661 peticiones; para la segunda, correspondiente al pago de alquiler o hipotecas (cuotas pendientes o abonadas) se ha registrado otras 601; mientras que la para la tercera, que tiene como fin la cobertura de otros gastos extraordinarios de los demandantes que queden fuera de las anteriores, 44. La previsión era que se pudieran recibir entre 600 y 1.000 peticiones, pero la cifra ha sido bastante superior.

El plazo de presentación de solicitudes acabó el pasado 15 de octubre y ahora los técnicos municipales están valorando los expedientes. Una vez que se resuelvan se podrá determinará qué número de subvenciones se conceden y la cuantía global que supondrán finalmente. A los beneficiarios que cumplan los requisitos se les abonarán estas ayudas a final de año, según señaló el concejal del IMSS, Antonio Cavacasillas.

En las ayudas destinadas al abono de facturas impagadas de electricidad, gas y agua, se concederán hasta 700 euros en los casos de unidades de convivencia con dos miembros; 800 en los que haya tres o cuatro; y 900 en los de cinco o más integrantes. En cuanto a las prestaciones para el pago de cuotas del alquiler o hipoteca, se otorgarán un máximo de 2.000 euros para recibidos de la vivienda habitual desde el 1 de enero del 2021. Los demandantes que opten a ambas líneas de subvenciones no podrán recibir un máximo de 2.500 euros en total.

El concejal del IMSS explicó que los 800.000 euros destinados a esta convocatoria, la cuantía más elevada hasta la fecha habilitada para ayudas directas, son el resultado de las estimaciones realizadas por los técnicos municipales, lo que no quiere decir que finalmente se vayan a agotar. «Si no se agotan es porque realmente no existen vecinos que necesiten estas ayudas y si se acaban, para eso están», apuntó Cavacasillas, quien recordó que se ha realizado una importante difusión de estas subvenciones, además de a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con reuniones con asociaciones de vecinos o la puesta en funcionamiento de dos teléfonos de información y consulta.

Cerca de la mitad de las solicitudes correspondan a la línea para el pago de facturas como el gas, la luz y el agua, es decir, de los suministros mínimos vitales, para los que ya concedió fondos este año la Junta de Extremadura, que se agotaron en dos meses. A juicio del concejal del IMSS esto evidencia que «hay necesidades en la ciudad» para que el Gobierno regional incremente la cuantía de esas ayudas para Badajoz, que es lo que lleva años reclamando el ayuntamiento. Ahora la capital pacense recibe la misma cantidad que Cáceres, por ser ambas poblaciones de más de 90.000 habitantes, «pero si demostramos con datos que con las ayudas de la Junta hay necesidades que no han sido cubiertas y que en las que convoca el ayuntamiento, hay 661 que piden las mismas ayudas, parece lógico que se atienda a Badajoz con un aumento de la línea de subvenciones de los suministros mínimos vitales», concluyó.