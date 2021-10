Sin dotación económica no vamos a ningún lado». El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de Badajoz, Jaime Mejías, mostró ayer su indignación porque en los presupuestos regionales del 2022 no aparezcan consignadas partidas ni para el Consorcio del Casco Antiguo ni para la redacción de los proyectos de rehabilitación de las ermitas de la alcazaba, ambos- recordó- «compromisos públicos» del Gobierno regional con la ciudad.

«No damos crédito», aseguró Mejías, quien reclamó a la Junta que de manera «urgente e inmediata» rectifique y recoja en sus cuentas estas inversiones. La fecha para que estuviera en marcha del Consorcio del Casco Antiguo que establecieron el ayuntamiento, la Junta (que lo copresidirán) y la Diputación de Badajoz fue el 1 de enero del 2022. El consistorio se comprometió a aportar 400.000 euros, que se incluirán en el presupuesto municipal de 2022, y las otras dos administraciones, 300.000 cada una, «para arrancar con un presupuesto de un millón de euros».

El concejal lamentó que pese a ser una cantidad «insignificante» en unas cuentas regionales de 7.000 millones de euros, no se haya recogido la partida, cuando sí se han consignado fondos para el resto de consorcios que funcionan en la región. «No se puede tolerar de manera alguna que la Junta incumpla sus compromisos con el patrimonio histórico de Badajoz», señaló.

Sin embargo, el Gobierno regional aseguró que su compromiso con la creación del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz sigue intacto. En este sentido, fuentes de la Consejería de Administración y hacienda recordaron que el convenio y los estatutos de esta entidad están aún en fase de borrador, por lo que cuando se constituyan, se dotará de los fondos necesarios a través de los mecanismos habilitados por la normativa de la Hacienda regional.

En cuanto a la redacción de los proyectos para la rehabilitación de las ermitas del Rosario y Nuestra Señora de la Consolación, que como avanzó este diario su licitación ha retrasado la Consejería de Cultura al próximo año, el concejal de Turismo criticó que tampoco se haya recogido en las cuentas una partida específica para esta actuación, pese a que la Junta anunció el pasado marzo que los licitaría este mismo año, plazo que ha incumplido.

Mejías recalcó la importancia de llevar a cabo la restauración de los restos de estas construcciones religiosas, cuyo deterioro hace que corran peligro de venirse abajo si se demora mucho más la intervención. «Me parece un cachondeo y una falta de respeto a los pacenses», reprochó el concejal, quien aseguró que si la Consejería de Cultura no cumple su compromiso está dispuesto «a montar una oficina de turismo» junto a las ermitas para denunciar públicamente su incumplimiento. Mejías recordó que no se habla si quiera de la financiación de las obras, sino de la redacción de los proyectos, que no supondrían más de 200.000 euros.

La Junta volvió a insistir en que la Dirección General de patrimonio mantiene su compromiso de redactar los proyectos durante el próximo ejercicio.

La alcazaba, pendiente de nuevas obras

El concejal realizó estas declaraciones en una rueda de prensa para informar sobre dos "importantes actuaciones" pendientes en la alcazaba, que confió en que puedan estar en marcha en el primer trimestre de 2022.

Una de ellas es la rehabilitación del lienzo de la muralla en el tramo entre las puertas del Capitel y de Carros, en la que se invertirá 1,8 millones, de los que 1,2 proceden del 1,5% Cultural y el resto los aporta el ayuntamiento (unos 625.000 euros). Ya se ha remitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana el estudio geotécnico de las base de la muralla y las modificaciones presupuestarias que el primero había solicitado. Una vez que supervise esta documentación y le dé el visto bueno, licitará las obras, que tienen un plazo de ejecución de 20 meses.

La segunda actuación es la que afecta a los accesos de la alcazaba por la puerta del Capitel, a la que se destinarán los 300.000 euros consignados por el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado. Mejías explicó que el proyecto de ejecución, acompañado por el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio, se remitió al ministerio el pasado 15 de octubre, por lo que esperó que se licite cuanto antes.

El proyecto contempla la creación de una pequeña plaza tras cruzar la puerta del Capitel, desde la que se distribuirán los diferentes itinerarios. La rampa que ahora conduce a la facultad de Biblioteconomía se sustituirá por unas escaleras con grandes peldaños, para que la subida sea más cómoda. Se usará piedra de campaspero.

Además, la escalera que da acceso a la plaza del Museo Arqueológico se cambiará por otra con menos pendiente y se separará de la muralla (la actual está anexa) y también se creará una rampa en zig-zag en la zona que ahora ocupa un gran parterre para crear un nuevo paso accesible a este mismo espacio.