El Ayuntamiento de Badajoz ha decidido desmantelar el parque infantil de la plaza Juan Ramón Jiménez, en el Cerro de Reyes, debido a los continuos actos vandálicos y al uso incívico que hacían de este espacio algunos vecinos de la zona, que incluso lo estaban utilizando para meter sus caballos, que habían destrozado completamente el suelo de caucho.

El grupo municipal socialista denunció ayer esta decisión, que consideró «desproporcionada» y aseguró que las familias de la zona están «indignadas», porque la intención del servicio de Parques y Jardines no es recuperarlo, con lo que se castiga «a los más pequeños», en lugar de a los responsables de estos actos.

Sin embargo, el concejal de este área, Jesús Coslado, señaló que el parque se ha desmontado porque los propios vecinos lo han pedido, después de ver cómo otros lo estaban destrozando y no tenían opción de disfrutarlo, «No es un castigo, eso es falso y es uno de los bulos a los que nos tiene acostumbrados el PSOE», reprochó. «Los vecinos no denuncian por temor, porque los responsables de estos actos son gente conflictiva y me han pedido ellos mismos que se quite», insistió.

Según Coslado, se ha comprometido a buscar otra ubicación para crear un nuevo parque infantil cercano a esta zona. «Es una pena, pero desmontarlo es la única solución, porque para mantenerlo habría que tener vigilancia las 24 horas del día y eso es inconcebible», expuso.

El grupo socialista, por su parte, recordó que este fue uno de los tres parques de la ciudad que su portavoz, Ricardo Cabezas, pidió precintar a principios del mes de agosto por el mal estado en el que se encontraba, lo que hizo la policía local pocos días después. Según explicó, la zona infantil se comenzó a desmantelar el pasado 16 de septiembre y, un mes después, aún no se han limpiado los restos, lo que la ha convertido en «un auténtico peligro» para los niños. El PSOE no tiene conocimiento de que el ayuntamiento haya denunciados los actos vandálicos que ha sufrido este espacio, que no se provocaron «de la noche a la mañana», sino que, según denunció, no se han ido reparando.

Los socialistas consideraron «deleznable» la decisión de desmantelar el parque infantil, que se instaló en el 2013 tras años de reivindicaciones del vecindario, por lo que piden al concejal y al alcalde, Ignacio Gragera, que «dudan» que conozca los hechos, que «mediten» y repongan los juegos.