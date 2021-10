Los vecinos de Ronda del Pilar han amanecido hoy con una desagradable sorpresa: algunos de sus coches han sufrido desperfectos esta noche después de que un vehículo a gran velocidad chocase contra, al menos, media docena de los que estaban aparcados en línea a la altura del parque de Los Sitios.

Jonathan vive en uno de los pisos que da justo a donde ocurrió el incidente y cuenta que un estruendo le despertó sobre las cinco de la madrugada. Tras la colisión, asegura, escuchó los pasos acelerados de dos personas que se alejaban de allí. Cuando se asomó, lo único que vio fue un Audi A6 azul abandonado en medio de la calle. Poco después, llegó la Policía Local de Badajoz. M.P. también escuchó todo desde el edificio contiguo. Ella ha tenido suerte, pues su coche, que estaba aparcado justo en la zona donde tuvo lugar el suceso, no se vio afectado, mientras que el de delante, sí.

Esta mañana, la grúa ya se había llevado algunos de los vehículos. Entre ellos, uno con la rueda trasera izquierda arrancada. El Volkswagen Polo de Lorenzo era el primero de la fila afectada y también ha sido retirado después de que su mujer descubriese los daños poco antes de las nueve de la mañana cuando se dirigía, precisamente, a pasar la ITV. Logró encenderlo, pero, al intentar girar el volante, se dio cuenta de que el movimiento estaba bloqueado y desistió.

No es la primera vez que dañan su coche, aunque nunca en esta zona ni de esta forma. Ayer, de hecho, lo aparcó cerca de la plaza de Toros de Pardaleras donde hace pocas semanas le rompieron los espejos retrovisores, por lo que anoche, para evitar cualquier tipo de desperfecto antes de la revisión, decidió cambiarlo a Ronda del Pilar. Todavía no sabe qué ocurrirá con los daños, pero su mecánico ya le ha asegurado que son importantes y que no cree que el seguro del responsable se haga cargo de todo, teniendo en cuenta la antigüedad de su vehículo.

Otra de las afectadas, sin embargo, ni siquiera intentó abrir su Renault Clio cuando se lo encontró esta mañana desplazado, con la llanta de una de sus ruedas destrozadas y una de las puertas hundidas. No lo ha llevado al taller aún, pero teme que la parte interna haya salido perjudicada y que, al ser también antiguo, tenga hacerse cargo ella misma de los gastos de reparación.

En estos momentos, la Policía Judicial de Tráfico, que dejó anoche avisos en la luna de cada uno de los coches para que los afectados acudan a denunciar los hechos, se encuentra investigando lo ocurrido.