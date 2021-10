Los trajes que llevan las comparsas que participan en los desfiles del Carnaval de Badajoz están diseñados para moverse con las temperaturas invernales de febrero, no las estivales de finales de junio. De ahí que la presidenta de la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap), Alexia Sánchez, no comparta la opción de trasladar estas actividades carnavaleras a la Feria de San Juan, en el caso de que la situación sanitaria impida celebrar la fiesta en febrero, como baraja el ayuntamiento.

El consistorio plantea tres escenarios posibles en función de la evolución de la pandemia. El primero sería el de la normalidad, que es para el que se están preparando las comparsas. En el segundo, con nivel 1, se buscaría una alternativa para los desfiles, que podrían organizarse en la carretera de Circunvalación (avenida Reina Sofía), entre el puente de San Roque y el de la Universidad. Este cambio de ubicación es una de las opciones que la Falcap planteó, entre otras. La prioridad de las comparsas es mantener el recorrido de siempre pero, si subiesen los contagios, cabrían otros lugares. «Lo único que queremos es realizar nuestro trabajo», aduce la presidenta, que imagina que si el ayuntamiento ha elegido este sitio es porque es menos complicado calcular aforos y controlar la asistencia.

La Falcap también planteó la posibilidad de cambiar las fechas del Carnaval. Es el tercer escenario que pone sobre la mesa el ayuntamiento, en caso de alcanzar el nivel 2 de contagios, el más limitado. En esta situación, el consistorio opta por trasladar a junio los desfiles de comparsas dentro de la programación de la feria. En ningún momento lo sugirió así la Falcap, «porque nuestro Carnaval no está preparado para organizarse en verano y menos en días de feria, San Juan tiene sus días y el Carnaval tiene otros y no se puede mezclar una fiesta con otra», defiende su presidenta, quien entiende que esta alternativa se haya podido barajar porque en la feria existen más dispositivos de vigilancia.

Esta es una de las cuestiones que la Falcap quiere hablar con la Concejalía de Ferias y Fiestas, a la espera de que se convoque una reunión. «Para nosotros es inviable porque nuestros trajes no podrían ser los que tenemos a día de hoy, estamos trabajando con fechas completamente diferentes», insiste. «Esto no es una obra de teatro, o la Tamporada, que se puede trasladar, esto es un Carnaval de calle con trajes adaptados para febrero». Aunque la Falcap no propone ninguna fecha alternativa, en todo caso defiende que no esté muy alejada de febrero, posiblemente mayo, cuando la temperaturas aún no son tan altas.

Sea como sea, las comparsas han empezado a trabajar con las miras en febrero de 2022. Puede que para esa fecha el Carnaval de Badajoz esté declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, como ha solicitado ya el ayuntamiento. Las comparsas lo disfrutarían pues daría un mayor impulso a la fiesta, que este año lo necesita. Sin embargo, lo que ahora les preocupa es poder llegar al mínimo de las ediciones anteriores y que se mantenga el nivel. Este es su desvelo, debido a los problemas que les están surgiendo con el suministro de materiales, el tiempo, los recursos económicos y los socios. «Estamos en un momento bastante complicado», reconoce Alexia Sánchez. «Sería una pena que después de tantos años, por no haberse gestionado y organizado bien el Carnaval en Badajoz, llegue el Interés Internacional sin Carnaval», advierte.

Ha empezado la cuenta atrás y no todas las comparsas llevan el mismo ritmo. «Hay de todo un poco», constata Alexia Sánchez. «Algunas se han puesto las pilas y están a tope y otra todavía están pensando si pueden o no llegar, si tienen gente para salir, si se pueden permitir o no un traje». Seguramente la próxima semana se convocará la asamblea y verán cómo han empezado los distintos grupos. La presidenta dice hablar también en nombre de las comparsas que proceden de otras localidades, si bien en Badajoz la fiesta «es una obligación» para los grupos de la ciudad, con la que se sienten comprometidos. La presidenta de la Falcap no puede asegurar que se mantenga la participación de ediciones anteriores a la pandemia, debido a la incertidumbre. «El sentimiento es que hay que seguir con la fiesta e ir a por todas, pero no sabemos cómo saldrá cada una», puntualiza.