El nuevo aparcamiento y el parque canino que el Ayuntamiento de Badajoz ha habilitado en una parcela en el Cerro del Viento están prácticamente listos. Solo queda pendiente la instalación de una fuente para los animales en el área para mascotas y la inspección de las obras para recepcionarlas, lo que está previsto para el próximo viernes, 22 de octubre. A partir de ese momento, ambos espacios se pondrán a disposición de los ciudadanos, según informó ayer el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña.

El estacionamiento y el parque para perros ocupan una parcela de propiedad municipal en la confluencia de las calles Don Benito, Jesús Rincón Jiménez y la avenida Montero de Espinosa de unos 13.000 metros cuadrados. Aunque la idea inicial era destinar 2.500 metros cuadrados a la parte para mascotas y el resto al estacionamiento de tierra, tras hablar con los vecinos se decidió ampliar la superficie del primero hasta los 5.000 metros cuadrados. En esta zona canina se han instalado varios aparatos para crear un circuito para los perros similar al que existe en el paseo de la margen derecha del río.

El aparcamiento dispone de 8.000 metros cuadrados y tiene capacidad para albergar unos 400 vehículos. Tanto este espacio como el destinado a los perros se han vallado y en las farolas que hay en el perímetro se han colocado focos para que tengan iluminación. El concejal señaló que este estacionamiento no solo dará servicio a los vecinos del Cerro del Viento, sino a María Auxiliadora y la parte alta de Valdepasillas, pues está próximo a ambas barriadas, en las que suele resultar complicado encontrar plazas libres para aparcar.

La superficie solo se ha cubierto con zahorra y tampoco se han podido plantar árboles. El motivo, según explicó Urueña, es que este solar tiene uso educativo en el Plan General Municipal (PGM), por lo que las actuaciones en el mismo están limitadas y su uso es provisional. En caso de que la parcela se necesitase para su destino originario, se tendrían que desmontar las vallas, los aparatos para los perros y la fuente. No obstante, no hay previsiones de que esto pueda ocurrir a corto o medio plazo. El ayuntamiento tuvo que informar previamente a la Consejería de Educación de que se le daría esta utilidad al terreno para no mantenerlo baldío.

La conversión de esta parcela en aparcamiento en superficie y área de aparcamiento canino se licitó en mayo de este año por 80.000 euros y los trabajos se adjudicaron a la empresa Nivelycam SL por 60.000. Estas obras se han financiado con fondos procedentes de la enajenación del antiguo Ifeba.