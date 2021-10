Finalmente no ha dado tiempo. No habrá nuevo presupuesto municipal en Badajoz para 2021, aunque el equipo de gobierno ya está trabajando para aprobar cuanto antes el de 2022 y que pueda entrar en vigor el 1 de enero. Así lo ha confirmado esta mañana el alcalde, Ignacio Gragera, después de que el grupo municipal socialista avanzase esta semana esta situación y de que su portavoz, Ricardo Cabezas, acusaba directamente al PP de haberlo “bloqueado”.

La explicación que ha dado el alcalde a este cambio de planes es que el gobierno local ha tenido que modificar la planificación, porque si bien la idea era sacar los presupuestos de 2021 aunque fuese a final de año para ajustar las distintas partidas, no ha sido posible porque durante el mes de septiembre los diferentes servicios municipales implicados han tenido que “focalizar” sus esfuerzos en las convocatorias de proyectos europeos a las que el ayuntamiento ha presentado propuestas entre el 20 y el 30 de septiembre.

Ante esta tesitura, según ha expresado, el equipo de gobierno local ha optado por trabajar en el presupuesto municipal de 2022, cuyo borrador “previo” espera tener en los próximos quince días. Según ha señalado el alcalde, ya hay una parte “muy avanzada” que se está negociando con los sindicatos referida al capítulo uno de personal, también se está cerrando el plan de inversiones y el extraordinario al que va a acudir el ayuntamiento a través de la solicitud de un préstamo, ahora que lo permiten las reglas fiscales, aunque está todavía por definir. Este plan llegaría “como mínimo” a 15 o 20 millones, según ha avanzado, así como ha mencionado su intención de compartirlo con los grupos municipales, como también hará con el proyecto de presupuesto, que Gragera espera aprobar “lo antes posible” para funcionar desde el inicio del próximo año “con el presupuesto al día”.

En cuanto a los proyectos presentados a los fondos de regeneración, el alcalde ha informado de que han sido tres: el de sostenibilidad turística (3,2 millones), dos líneas del plan de entidades locales a la movilidad y a la accesibilidad (30 millones) y el de fomento de espacios comerciales (500.000 euros). Quedan pendientes los de las convocatorias de los fondos que gestiona la Junta.

El presupuesto municipal vigente es el prorrogado de 2020, que la corporación aprobó en agosto del año pasado y la intención de Gragera era sacar adelante el de 2021 en septiembre, según anunció en agosto.

FALTA DE RESPETO/ Por otro lado, el alcalde ha calificado como “una falta de respeto” y un “desprecio” a los vecinos de esta ciudad la ausencia de nuevas inversiones para Badajoz en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. Más allá de criterios económicos y sin profundizar en posicionamientos políticos sobre los motivos de esta “inacción”, Gragera considera que “tiene todos los visos de ser un castigo a una región y a una ciudad por el mero hecho de no ser clave a la hora de conformar determinados tipos de gobierno”, lo que le parece “injustísimo”, pues provoca “mayor desigualdad y mayor desconexión de los ciudadanos con su país y su Gobierno”. En su opinión, lo que hacen “una vez más” estos presupuestos “es favorecer a aquellos que chantajean al Estado de Derecho”.

Así, el alcalde echa en falta en el proyecto de presupuestos del Gobierno central “una inversión real” en la futura autovía entre Badajoz y Cáceres, un “mínimo interés” en desdoblar la carretera de Sevilla, al menos proyectar el enlace de la futura Ronda Sur con la A-5 que es el inicio de la autovía de Granada, la segunda rotonda de Cerro Gordo (“que nos han prometido desde hace mucho tiempo”), que se avance en la urbanización del tramo final de la avenida Ricardo Carapeto (“que llevan dos años diciendo que se va a hacer aunque hemos sido nosotros los que hemos tenido que redactar el proyecto para que ellos lo adapten, pero no vemos ni un avance”), además de que se mejoren las conexiones ferroviarias entre Mérida y Ciudad Real a través de Puertollano, que lleva prometiéndose desde 2018. En definitiva, “echo en falta muchas inversiones que son absolutamente fundamentales para que la ciudad de Badajoz pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de España”. “Badajoz no puede ser una isla y no puede estar mejor conectada con Portugal que con su propio país”, ha lamentado.

En este sentido, Gragera ha dicho no entender por qué el Gobierno no cumple sus compromisos con la ciudad y que de manera "continuada y recurrente" en el tiempo no dé respuesta a las necesidades y anuncios que realiza. Así, aduce que aunque se justifique que existen partidas no específicas o generales que pueden incluir obras para Badajoz, “lo cierto es que a día de hoy no hay absolutamente nada”. Ante esta “falta de respeto”, el acalde considera que “no debemos mantenernos callados y debemos reivindicar”, lo que debe hacerse desde las instituciones extremeñas.

PRESUPUESTO REGIONAL// Coincidiendo con los PGE, también se conocen ya las grandes cifras del presupuesto regional, en el que Gragera espera ver contempladas las partidas de los proyectos que el ayuntamiento ha ido trasladando al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en las últimas reuniones. En concreto, confía en que incluyan “una mayor implicación” en el Casco Antiguo a través del futuro consorcio, que se puedan adelantar los plazos de la Ronda Sur, pues el primer tramo acumula “un retraso importante”, de manera que se podrían aprovechar los nuevos fondos europeos para licitar y poner en marcha otros dos antes de que termine la legislatura. También espera que el presupuesto regional contemple el quinto puente para atender el crecimiento de la avenida de Elvas, la conversión de la carretera de Olivenza, la mejora del enlace al menos hasta la base militar de Bótoa y el traslado del centro de salud de Los Pinos al Hospital Provincial. En definitiva, son “reivindicaciones recurrentes que no se han visto aún plasmadas en el papel”. A pesar de ello, el alcalde confía en que cuando se conozca la letra pequeña la Junta sea “sensible” a estas demandas.