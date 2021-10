Las hermandades y cofradías de Badajoz tienen mucho que celebrar en la Semana Santa de 2022, en la que no solo se van a recuperar sus desfiles, suspendidos los dos últimos años debido a las restricciones por la crisis sanitaria, sino que además está prevista la procesión magna que acompañará al Santo Entierro el Viernes Santo, con la participación de doce pasos. Corresponde organizarla el próximo año porque la procesión magna se celebra cada cinco años y la última vez que salió fue en 2017. La decisión la toma mañana jueves el pleno de la Junta de Cofradías y Hermandades de Penitencia y Gloria, aunque su presidente, Cayetano Barriga, ya da por seguro que se hará, si bien «todo lleva su procedimiento».

Relacionadas Las diócesis extremeñas dan vía libre a las procesiones y eliminan los aforos

Como todas las hermandades y cofradías de la región, las de Badajoz han recibido con «muchísimas ganas e ilusión» la resolución de la provincia eclesiástica que consiguió en 2022 «poner de nuevo los pasos en la calle», según se expresa Barriga, también por la posibilidad de que haya procesión magna, que Badajoz recuperó en 2002 después de 30 años sin salir. Volvió a organizarse en 2007. En 2012 se preparó pero no pudo hacerse porque llovió, pero sí en 2017, que incorporó un nuevo paso, el de la imagen del Cristo del Amor. «En 2022 queremos volver a sacar la magna haciéndola coincidir con la recuperación de los desfiles tras estos dos años», insiste. En 2017 procesionaron en la magna 12 pasos, porque además del Cristo de la Hermandad de la Vera Cruz, la de la Soledad sacó dos pasos: el Ecce Homo y el Amarrao a la Columna. Por primera vez en la historia fueron tantos y en 2022 volverán a salir juntos. «Siempre intentamos que haya alguna novedad», adelanta Barriga y ese será el planteamiento inicial. En estos momentos no está prevista la incorporación de ninguna nueva hermandad con pasos que no procesionan, aunque el presidente confirma que existe alguna en proyecto, pero no está constituida aún. La de Cerro de Reyes no sale en la magna porque Jesús Obrero es una imagen de gloria, no de penitencia.

La coordinación de un desfile de este tipo conlleva mucho trabajo previo por toda la «intendencia» que requiere, pues hay que contactar con bandas de música de fuera, organizar el acompañamiento de cada paso ya los costaleros, con una media de 34 a 40 personas por cada uno de los pasos. Ante la incertidumbre que genera la situación sanitaria, la Junta de Cofradías de Badajoz va a trabajar «en el escenario más favorable» y se adaptará a las limitaciones cuando llegue el momento. Ya están en conversaciones con la Concejalía de Cultura y, en principio, los preparativos serán los mismos que los de hace cinco años, incluida la instalación de gradas en la carrera oficial. Sobre la posibilidad de que en lugar de el Viernes Santo, la magna se celebrase el sábado, Barriga lo descarta porque ese día es inhábil litúrgicamente.

"Estamos preparados para lo que haga falta"

«Estamos preparados para lo que haga falta, después de dos años esperando». Así de claro lo tiene Ricardo Becerra, presidente de la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz, que cuenta con más de 350 miembros activos. Lo dice a sabiendas de que son los que más difíciles lo tienen a la hora de adaptar su función imprescindible a la situación sanitaria. Antes están Navidad y Carnaval «que nos pueden dar mucho y nos lo pueden quitar todo». Llevan un mes reuniéndose. Están viendo las posibilidades de abrir más puertas y en el recorrido harían más de un relevo, de forma que se colocarían detrás del paso, para limitar su burbuja. Dentro del paso es «imposible» ir con mascarilla aunque sí la llevarán los capataces y, como en Sevilla, los faldones laterales podrían ir levantados. Seguramente se tendrán que someter a test de antígenos o PCR, lo que supondrá un enorme coste. Entre las opciones sobre la mesa, también se plantean que los desfiles se limiten a las avenidas más amplias. Becerra cuenta con la respuesta ilusionada de los costaleros, pero entiende que la gente de mayor edad pueda tener sus dudas.