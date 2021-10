El 29 de septiembre, la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura hizo público el fallo de los premios al fomento de la seguridad y salud en el ámbito laboral. Dos de los siete fueron para el IES San José de Badajoz: uno, por fomentar la cultura preventiva de riesgos laborales en los centros docentes y universitarios dirigidas tanto al profesorado como al alumnado; otro, por realizar actividades de investigación e innovación en ese mismo sentido para la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en las empresas.

Para este instituto, este doble galardón supuso una satisfacción, pero no una sorpresa, y es que ya les han reconocido hasta en cuatro ocasiones gracias al proyecto ‘Técnicas de virtualización y uso de drones en seguridad, calidad y medio ambiente’. De hecho, fueron los únicos extremeños seleccionados en la convocatoria de ayudas Dualiza de 2020, gracias a cuya financiación han podido seguir trabajando.

Este centro pacense logró ver en la pandemia una oportunidad para mejorar la preparación de sus alumnos del grado superior de Prevención de Riesgos Profesionales. «Usar las herramientas de la videoconferencia a veces es muy pesado y tedioso. Necesitábamos hacer algo diferente, y entonces se nos ocurrió abordar la virtualización», explica Rafael Sánchez, coordinador del proyecto.

Contactaron con la empresa Espacio Hestía, especializada en transformación digital, para que facilitase su software a los estudiantes. Estos, después de aprender lo básico, se dedicaron a virtualizar los espacios de trabajo de distintas compañías añadiendo, como forma de aportar valor, puntos de información relacionados con sus estudios: posibles riesgos en cada zona del edificio, equipos de protección necesarios en función de las actividades a realizar...

Las primeras prácticas las hicieron con otros FP. Por ejemplo, recrearon el taller de carrocería de sus compañeros de centro, de tal forma que, mediante un simple enlace cibernético, podían conocer de antemano los lugares donde pueden darse explosiones. «También hemos desarrollado manuales de maquinaria a través de códigos QR. Intentamos llevar la tecnología a todos los sitios», cuenta Sánchez.

Drones

Ese propósito es, precisamente, lo que también guía la segunda parte del proyecto. Los drones son dispositivos cuyo uso aumenta cada vez más en casi todas las facetas de la vida, y la prevención de riesgos laborales no iba a ser menos. En este caso, los alumnos llevaron a cabo una lluvia de ideas sobre situaciones donde poder utilizarlos en ese sentido: averiguar los posibles errores que pueden producirse en evacuaciones de emergencia, detectar posturas incorrectas de los empleados o comprobar el grado de concentración de contaminantes químicos mediante la medición de compuestos orgánicos volátiles son tan solo algunas.

Este curso, han comenzado a aplicar los drones a las plantas solares, y es que es allí donde han empezado a trabajar este año los ocho alumnos que terminaron el grado el verano pasado: «Nosotros estamos observando siempre el mercado laboral para que puedan encontrar trabajo pronto, y eso nos llamó la atención, por lo que decidimos reforzar el proyecto tomando esa dirección», explica el coordinador.

Tanto él como los cuatro profesores que también participan en el proyecto (Luisa Bermejo, Raquel López, Ana Rey y Claudio González) intentan adaptar sus contenidos a la vida real en la medida de lo posible, pero no siempre pueden. Trabajan la seguridad y la calidad, pero el medio ambiente es una pata que no pueden abarcar como quisieran a pesar de que en el futuro de la prevención de riesgos laborales, según Sánchez, todo vaya a unificarse. Por eso, están intentando convertirse en el primer instituto de Extremadura que imparta el ciclo de Química y Salud Ambiental. «Tenemos una empresa en Mérida que ya nos ha pedido alumnos con unos conocimientos en medio ambiente que no les podemos proporcionar, y es triste».

La propuesta de incorporar esta oferta educativa ha sido denegada ya por la Administración dos veces, pero el San José no cejará en su empeño y continuará trabajando por ello. De momento, tendrán que conformarse con que las matriculaciones en el FP con el que sí cuentan se hayan duplicado de un año para otro.