La Asociación de Vecinos de San Roque no comparte los planes del Ayuntamiento de Badajoz para que la subinspección de la policía local del barrio, cerrada desde mayo del 2019, se reabra en el edificio del Centro de Ocio Contemporáneo (COC), un espacio cultural «de referencia» que exigen que se mantenga con este uso.

El presidente vecinal, Ramón Olivenza, explicó que quieren, y de hecho urgen, que el barrio vuelva a contar con presencia policial de manera permanente, pero consideró «que no es de recibo» que se plantee trasladar sus oficinas al COC, que siempre han defendido que se recupere «como el centro de cultura» que fue durante los casi 13 años que estuvo funcionando. Ese fue, según recalcó, el «compromiso» del ayuntamiento cuando se cerró a finales del 2018 y por el que los vecinos siguen apostando. «Para nosotros ha sido una sorpresa, nos hemos enterado por la prensa y nadie nos ha comunicado nada», lamentó.

La asociación de vecinos argumenta que el emplazamiento actual de la subinspección de la Policía Local, en la calle López de Tovar, es «un buen sitio» y considera que su cambio al COC, en la avenida Ricardo Carapeto, principal arteria de San Roque, no tiene por qué suponer un plus para este servicio, pues «la policía no tiene que estar controlando en la puerta, sino en las calles, y para eso da igual donde estén las oficinas», argumentó Olivenza.

La subinspección de San Roque se abrió con 14 agentes, pero poco a poco fue mermando la plantilla, que se fue trasladando a otras unidades debido a la falta de personal. Cuando se puso en marcha, la barriada dependía exclusivamente de esta unidad de proximidad, que prestaba servicio de lunes a viernes, en horario de mañana y de tarde. Cuando dejó de funcionar en la primavera del 2019 -el ayuntamiento dijo entonces que era un cierre temporal para reformar las instalaciones- solo contaba con uno o dos agentes en segunda actividad y su función era meramente administrativa.

Sensación de seguridad

Los vecinos confían en que cuando se reabra, se dote de personal suficiente y devuelva «la sensación de seguridad» que proporcionaba la presencia permanente de estos agentes en la barriada.

Fue hace unas semanas cuando, a preguntas de los medios de comunicación, la concejala de Policía Local, María José Solana, anunció que la subinspección de la Policía Local de San Roque volvería a estar operativa y que el ayuntamiento estaba valorando que reabriera en el COC. El alcalde, Ignacio Gragera, corroboró posteriormente estos planes, aunque reconoció que su reapertura no sería inmediata, sino «a medio plazo».

Hasta entonces el futuro de este edificio, dependiente de la Concejalía de Cultura, estaba pendiente de que se elaborara el pliego de condiciones para sacar su gestión a concurso. En febrero de este año fue la última vez que la concejalía aseguró que se seguía trabajando en él, pese a que ya hacía más de dos años que estaba cerrado.

«En pocos años hemos perdido la subinspección de la policía, el COC y el albergue juvenil», se quejó Ramón Olivenza, quien confió en que el ayuntamiento se replantee la situación y la barriada pueda recuperar estos espacios. El alojamiento de El Revellín es el que más tiempo lleva sin uso. Este mes se cumplen cuatro años de su cierre y, aunque la intención era sacar su explotación de nuevo a concurso, hasta la fecha no se ha hecho. En este tiempo, se ha reformado la cocina para que el adjudicatario, además de dar servicio a los huéspedes, pudiera explotar su uso hostelero de cara al público en general. Una de las novedades del contrato es que iba a ser por el sistema de beneficio conjunto, por lo que en lugar del canon anual que se abonaba a la primera adjudicataria (que lo gestionó desde su apertura en el 2013 hasta su cierre), la concesionaria ingresaría el 40% de las pernoctaciones y el ayuntamiento, el 60%, una fórmula menos gravosa para las arcas municipales.

Durante la pandemia estas instalaciones, las únicas de este tipo con las que cuenta Badajoz, ha sido utilizadas por la policía local para que la plantilla permaneciera repartida con el objetivo de evitar contagios.