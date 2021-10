El Casco Antiguo de Badajoz recuperó ayer con gran éxito de público su Rastro de Artesanía y Antigüedades, que no se celebraba desde el 7 de marzo del 2020. Más de año y medio después, vendedores y clientes volvieron a reencontrase en las calles San Juan, Moreno Zancudo y la plaza Alta, donde se instalaron unos 70 puestos, una treintena menos de los que habitualmente lo hacían antes de la pandemia. Ha sido necesario limitar el número de participantes para poder respetar los dos metros de distancia que deben guardarse entre uno y otro expositor para cumplir con las normas sanitarias.

«Echaba de menos el rastro, me gusta dar una vuelta y encontrar objetos originales que se no se pueden comprar en otras tiendas convencionales», explicaba María Castro, que reconocía ser «una de las fieles» a esta cita de cada primer sábado de mes desde que se puso en marcha hace ya dos décadas. Estas vez, se llevaba varios cedés descatalogados y una pequeña caja de latón que ella misma iba a transformar en un joyero. «A veces me llevo cosas que me sirven por sí mismas y otras piezas que modifico y doy un nuevo uso», explicaba.

Manuel de Aguirre, coleccionista, vende sus artículos en el rastro del Casco Antiguo desde hace un lustro. Tenía ganas de volver tras tantos meses sacar a la calle su mercancía. «Estamos expectantes, la verdad es que hay muy buen ambiente y vuelve la vida al Casco Antiguo. Se nota que la gente estaba deseando que se celebrara de nuevo», comentaba.

También Pedro Venegas, que vende juguetes y otros artículos antiguos, ha notado estos meses de ausencia tras 10 años asistiendo. «Yo lo he notado en mis ingresos estos meses, para mí como autónomo es un respiro», aseguraba.

La Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (Aecab), que organiza esta cita con el objetivo de atraer a público a esta zona de la ciudad, ha querido ser prudente y ha preferido retomar el rastro una vez que la situación sanitaria ha mejorado y se han eliminado gran parte de las restricciones. Su presidente, Emilio Vahí, confía en que a partir de ahora, se pueda seguir celebrando cada primer sábado del mes.

Menos ambiente en Menacho

También había otro rastro, está vez dedicado a rematar la temporada de rebajas, en la calle Menacho, aunque con bastante menos público y ambiente que el del Casco Antiguo. Solo algunas tiendas se animaron a sacar sus percheros y mesas a la calle, donde hubo música, pintura en vivo y animación infantil. Algunos comerciantes reconocían que para poder atender al público fuera era necesario contar con otra persona en el interior del local, lo que para muchos no era rentable. «Para que esto funcione y atraer a más público deberíamos haberlo hecho todos y no solo unos pocos», lamentaba la responsable de una de las tiendas.