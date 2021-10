El juicio contra un hombre de 36 años acusado de intentar disparar a dos agentes de la Policía Nacional, tras arrebatar su arma a uno de ellos cuando lo trasladaban a los calabozos de la comisaría de Badajoz, se ha aplazado hasta el próximo 13 de enero del 2022.

La vista estaba señalada para ayer en la Audiencia Provincial, pero las acusaciones particulares y la fiscalía anunciaron su intención de impugnar el informe forense presentado por la defensa al considerarlo «extemporáneo» y, sobre todo, por estar firmado por un solo perito, y no dos como se requiere en los procedimientos ordinarios, por lo que pidieron su nulidad.

El presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, trató de que el juicio siguiera adelante y salvar esta «irregularidad procedimental» con la presencia de otro forense que ratificara o no las conclusiones del primero. Sin embargo, al autor del informe de la defensa no se le había citado a declarar, por lo que finalmente no hubo más remedio que suspender la vista y posponerla.

La fiscalía y las acusaciones particulares, ejercidas por José Duarte y Antonio Morillo, solicitan 14 años de prisión para el procesado por dos delitos de tentativa de homicidio y otro de atentado contra agentes de la autoridad. Según sus escritos, tras arrebatar el arma a uno de los agentes, los encañonó y apretó varias veces el gatillo, pero la pistola estaba descargada.

La defensa, en manos de Fernando Cumbres, pide la absolución, al considerar que su cliente estaba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias que, como «determina» el informe del forense que presentó, hacían que el acusado tuviese sus capacidades intelectuales y volitivas «anuladas», lo que considera una «eximente completa». Además, el letrado pone en duda que en esa situación su defendido pudiera quitar el arma a un policía ni manipularla.