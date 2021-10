Secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz desde 2012, Rafael Lemus Rubiales se presenta a la reelección.

-¿Que cree que sucederá el domingo?

Nosotros tenemos muy buenas expectativas. Creemos que podemos obtener muy buenos resultados porque estamos aglutinando apoyos de mucha gente.

-¿Qué representa su opción?

-Mi proyecto garantiza en primer lugar cohesión de la mayoría de la militancia. Por otro lado hemos obtenido muy buenos resultados en las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales. Los resultados municipales fueron los mejores de los últimos 20 años. Esto no se consigue de un día para otro, sino con un trabajo intenso desde la organización para poder dar cobertura a la mayoría de los candidatos de la provincia.

-¿Cree entonces que esos buenos resultados son atribuibles a la organización y no a los candidatos?

-Efectivamente. Las elecciones no las gana solamente el alcalde o la alcaldesa sino el Partido Socialista. Decir que las elecciones las gana quien pone la cara en la foto es cuanto menos un acto que va en contra de la idea del proyecto colectivo del PSOE. En este caso yo creo representar la idea de proyecto colectivo. Las elecciones no las gana quien pone la cara en la foto sino las siglas y después algo atribuible tiene el candidato, pero también la gente que va detrás y sobre todo el trabajo que hace el partido.

-¿Parte con ventaja por ser el candidato oficial?

-Yo no me he erigido como candidato oficial del partido. Esa máxima no es real ni la he utilizado. He sido secretario provincial, me vuelvo a presentar y parto con la ventaja de ser conocido por la gran mayoría de las agrupaciones y sobre todo en mi trabajo, no más.

-Además ha recibido el apoyo explícito de cargos públicos.

-Igual que la otra candidatura. Cada uno que aporte los apoyos que crea convenientes. Yo he tenido la posibilidad y la oportunidad de contar al lado de mi candidatura con compañeros que tienen puestos de responsabilidad y destaco el apoyo de quien fue mi contrincante, Ramón Díaz Farias. Al final las dos grandes corrientes ideológicas del PSOE en la provincia han confluido en una única candidatura y eso muestra unidad y sobre todo objetivos en común.

-El partido no esperaba primarias en Badajoz.

-Pero qué vamos a hacerle. Existen y no es difícil presentar una candidatura, solo 180 avales con un censo de 5.600 militantes. Surgió y que gane el mejor.

-Debe ser difícil tener que competir con un compañero de partido, avalado además por una mayoría absoluta como alcalde.

-Un poco complejo es. Antonio (Rodríguez Osuna) es el alcalde de Mérida, es un buen alcalde, con grandes resultados y confrontar con alguien que ostenta ese puesto tan relevante, yo que he luchado siempre por el bienestar de nuestros alcaldes, no me va a encontrar en la crítica. No se me podrá acusar nunca de zancadillear a un compañero al frente de un ayuntamiento y en este momento tampoco.

-¿Están eludiendo la confrontación?

-Tenemos una cultura de camaradería y de fraternidad en el PSOE. Cada uno tiene sus programas y sus apoyos y dentro de la confrontación programática e ideológica hay una relación fraternal. Igual que confronté con Ramón Díaz Farias en dos ocasiones y nunca hemos perdido la amistad ni la buena relación. ConAntonio antes de las primarias me llevaba muy bien y él conmigo y después seguiremos teniéndola.

-¿Ha habido alguna posibilidad de una candidatura única?

-Sí, pero no se ha aprovechado. Lo importante es que después del domingo volveremos a ser dos compañeros.

-¿Hubo acercamiento?

-En un principio, cuando Antonio me anunció que se presentaba en una conversación telefónica, le propuse que lo reflexionara, que habláramos para ver si podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. No recibí ninguna respuesta y por lo tanto entiendo que no hay ningún tipo de voluntad de llegar a un acuerdo.

-¿El perdedor no saldrá lastimado?

-Lastimado no sale nadie. Es una pugna interna de un partido. Yo he tenido muchas veces opciones políticas internas con uno y otro compañero y nadie ha salido lastimado. Otra cosa es que la victoria y la derrota no dejan el mismo sabor de boca. Pero no veo ningún drama el día después. Hay que verlo con normalidad. En este país tenemos esa cultura impulsiva con análisis extremistas pero debe ser algo normal en una organización política.