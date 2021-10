Es uno de los programas estrella del Ayuntamiento de Badajoz pues tradicionalmente ha permitido que más de 5.000 niños puedan practicar una veintena de modalidades deportivas de manera gratuita repartidos en 350 grupos de trabajo. La pandemia no suspendió las Escuelas Municipales Deportivas aunque hubo que introducir modificaciones para adaptarlas a la situación sanitaria y de nuevo regresan este curso con un programa «híbrido», según explicó ayer el concejal de Deportes, Juancho Pérez, que compareció acompañado del gerente de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Alberto Martínez.

Entre los cambios introducidos el año pasado que se mantienen están los grupos burbuja en los colegios donde se desarrollan actividades, a las que no podrán acudir alumnos procedentes de otros centros, en cumplimiento del compromiso con los directores y las comunidades educativas para no mezclar a los niños. El horario será de comedor y de tarde. Sí podrán mezclarse en los pabellones deportivos y las sedes de asociaciones de vecinos. Las ratios varían en función del espacio y del deporte que se desarrolle, pero la media será de 15 alumnos por grupo.

El curso en las Escuelas Municipales Deportivas comienza el próximo 13 de octubre, no mucho más tarde por lo tanto que antes de la pandemia. El año pasado sí tuvo que retrasarse hasta el 10 de noviembre. El ayuntamiento publicó ayer en su web todas las sedes y horarios y los grupos empezarán de manera «escalonada», de forma que inicialmente lo harán entre el 80 y el 85% y los demás se incorporarán en función de la evolución sanitaria, de manera que pudieran mejorarse espacios y cupos con una incorporación progresiva. Las escuelas terminarán la última semana de mayo.

En cuanto a las inscripciones, volverán a ser presenciales. No podrán hacerse online porque, como explicó el gerente, ha habido que reajustar los calendarios y desde que ha sido definitivo hasta que pudieran empezar los grupos transcurrirían al menos 20 días por la preinscripción, el sorteo y la adjudicación de plazas, lo que demoraría el inicio de las clases. El concejal reconoció que es «un contratiempo», pero confió en que no se produzcan aglomeraciones de otros años dado que en cada colegio solo podrán estar sus alumnos. Las inscripciones realizarán el primer día de clase a partir del día 13 (miércoles) en las instalaciones donde se desarrolla cada actividad.

Las oferta de plazas de este curso es de 3.900 en 24 actividades deportivas con 260 grupos de trabajo repartidos en 61 instalaciones, que cuentan con un coordinador general, cuatro coordinadores de zona y 54 monitores en la fase inicial, que aumentarán a 74. La FMD tiene además convenios con once clubes. El presupuesto de las escuelas asciende a 440.000 euros.

El concejal reconoció que una vez más sacar adelante esta actividad ha supuesto «un esfuerzo enorme». Ya se consiguió el año pasado y fue «un reto brutal» con resultados satisfactorios. Este curso se ha utilizado parte de esta experiencia para «volver a armar» este programa. Juancho Pérez reconoció que la evolución sanitaria está modificando el escenario y es lo que les ha permitido reflexionar sobre la modalidad de las escuelas que pueden funcionar este año. Recordó que el curso pasado no hubo ningún contagio y se mantienen las medidas de prevención. Además de los grupos burbuja en los colegios, donde se comprobará con la dirección que efectivamente los niños pertenecen a ese centro exclusivamente, el acceso a las instalaciones se hará con horario escalonado para que no coincidan alumnos en la entrada y controles de puntualidad y no podrán entrar familiares.

Futbol es la más demandada

No habrá este curso nuevas modalidades deportivas en las escuelas municipales. Se impartirá aeróbic, aeromodelismo, ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, boxeo, danza, fútbol, gimnasia artística, juegos predeportivos, natación, pádel, paracanoa, patinaje, piragüismo, paracaidismo, psicomotricidad, rugby, tenis, tenis de mesa, triathlón, voleibol y más adelante se incorporará judo. El concejal de Deportes recordó que la más demandada es fútbol, seguida de gimnasia artística y patinaje. Conocer la tendencia de los últimos años permite cambiar los grupos para atender la demanda, según apuntó.