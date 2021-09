Los dos jóvenes acusados de usurpación por la Sareb, el conocido como ‘banco malo’, por ‘okupar’ una nave de la carretera de Sevilla que funciona como centro social bajo la denominación de La Algarroba Negra, han sido absueltos de este delito por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, donde se celebró el juicio el pasado jueves.

La sentencia recoge que «en ningún caso» ha quedado acreditado que ninguno de los acusados sean las personas que accedieron a esta nave, que lo estén explotando como centro social 'okupado' y autogestionado ni que en la actualidad mantengan el uso y disfrute de este inmueble, tras conocer la oposición de la propiedad a que sea utilizado. En este sentido, el fallo añade que la parte perjudicada no ofreció pruebas durante el juicio sobre el tipo de ocupación de esta nave y tampoco de si se mantiene actualmente.

Los jóvenes fueron identificados por la policía local en el interior de las instalaciones cuando, según su declaración, estaban cuidando un huerto que iban a regar. La jueza señala en la sentencia que teniendo en cuenta que solo se cuenta con el testimonio de estos agentes, que no es coincidente, y que no se ha probado que después de ese día los denunciados utilicen la nave de forma permanente, y no meramente ocasional, ni que tampoco regenten el centro social o simplemente sean meros usuarios, en base al principio ‘in dubio pro reo’, es decir que si existen dudas sobre su culpabilidad tras valorar las pruebas, «no procede más que la absolución» de ambos. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación.

El día del juicio, más de medio centenar de personas de diferentes colectivos se concentraron ante los juzgados para mostrar su apoyo a estos jóvenes, para los que la acusación particular y la fiscalía solicitaban una condena de 4 meses de multa con una cuota de 3 euros al día. Su defensa, ejercida por la abogada Cristina Ramos, pedía la absolución al considerar que no existía delito y aseguraba que la denuncia de la Sareb era una maniobra para lograr «un desahucio rápido», que funciona desde hace cuatro años.