El trámite de exposición pública de la ordenanza municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Espacio Público en Badajoz ha permitido introducir cambios en su redacción final con la incorporación de algunas alegaciones. El texto, que aglutina las sanciones de otras ordenanzas municipales, se aprobó ayer en el pleno municipal con el voto en contra de los dos grupos de la oposición, PSOE y Podemos, que coincidieron en que merece un debate más reposado y serio. Para su aprobación se hizo necesario el voto de calidad de la presidencia de la corporación, que ocupó la popular María José Solana, por ausencia del alcalde, Ignacio Gragera, que está confinado por haber sido contacto de un positivo por covid. Hubo que resolver el empate.

A partir de las alegaciones presentadas por el colectivo cultural La Hoguera, los músicos que tocan en la calle no tendrán que solicitar autorización municipal pues se cambia el artículo 60 con la incorporación de un nuevo punto. La ordenanza de 2017 ya los eximió de esta obligación, pero no de la comunicación, que sí se les pedía. Si embargo, a partir de ahora tampoco les va a ser requerida, según explicó tras el pleno el concejal de Policía Urbana, Francisco Javier Gutiérrez. Ni autorización ni comunicación por lo tanto. La música en la calle solo estará limitada por el horario y los decibelios. También se ha «aclarado» el apartado referido a la prohibición de cantar o gritar «por encima de los límites establecidos», a lo que se ha añadido: «en las ordenanzas municipales y normativa en vigor». Otra alegación admitida fue presentada por el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, para que sea obligatorio que haya papeleras de mesa en todos los veladores. Hay que recordar que Vélez es concejal de Limpieza.

Gutiérrez negó que esta ordenanza tenga afán recaudatorio, pues insiste en que lo que hace es aglutinar las multas que ya estaban contempladas y que están dirigidas a aquellos que incumplen las normas de convivencia.

Por otro lado, el orden del día del pleno incluyó la aprobación definitiva de la cesión al arzobispado de una parcela en Cerro Gordo para la construcción de una iglesia. Unidas Podemos votó en contra porque lo considera «un agravio comparativo» respecto a otras confesiones y colectivos sociales.